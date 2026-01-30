Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Βροχή» τα σχόλια χλευασμού κάτω από συνταγή του για μακαρόνια...χωρίς μακαρόνια

Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ παρουσίασε στους ακολούθους του την «σπέσιαλ» συνταγή του για σπαγγέτι μπολονέζ, μόνο που είχε ξεχάσει τα μακαρόνια

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έγινε ξανά στόχος χλευασμού από τους διαδικτυακούς του ακολούθους, καθώς επέστρεψε στα social media για να μαγειρέψει τη «σπέσιαλ» συνταγή του για σπαγγέτι μπολονέζ — χωρίς όμως σπαγγέτι. Και όλα αυτά λίγες ημέρες μετά τη σφοδρή δημόσια επίθεση που εξαπέλυσε κατά των γονιών του.

Ο πρωτότοκος γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ προκάλεσε αίσθηση την περασμένη εβδομάδα, όταν μέσω Instagram επιβεβαίωσε δημόσια ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του ότι προσπάθησαν σκόπιμα να διαλύσουν τον γάμο του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Την Τρίτη (27/2) ο Μπρούκλιν έκανε την πρώτη του μαγειρική ανάρτηση μετά την δήλωση «βόμβα» κατά της οικογένειάς του.

Στο κλιπ, ο ίδιος παρουσιάζει βήμα-βήμα πώς ετοίμασε το «σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ» — με τη μικρή, αλλά καθοριστική λεπτομέρεια ότι το πιάτο δεν περιείχε… σπαγγέτι.

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν, με έναν να γράφει χιουμοριστικά: «Τα σπαγγέτι είναι εδώ μαζί μας στο δωμάτιο, αγάπη μου;». Άλλοι σχολίασαν: «Αυτό δεν είναι σπαγγέτι», «Συγγνώμη, θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο; Αυτό δεν είναι σπαγγέτι», «Σπέσιαλ σπαγγέτι ενώ… δεν έχει σπαγγέτι».

Μετά την «καταιγίδα» σχολίων, ο Μπρούκλιν απάντησε κάτω από την ανάρτηση: «Σκόπευα να χρησιμοποιήσω σπαγγέτι, αλλά μου τελείωσαν xx».

Η ανάρτηση ήρθε λίγο μετά τη δημόσια καταγγελία της οικογένειάς του, μέσα από ένα κείμενο «κόλαφο» έξι σελίδων, στο οποίο κατηγόρησε τους γονείς του ότι τον «έλεγχαν», ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τον γάμο του και ότι τον ταπείνωσαν δημόσια.

Ανάμεσα στις καταγγελίες του, ισχυρίστηκε ότι η Βικτόρια αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από τον σχεδιασμό του νυφικού της Νίκολα και ότι στη συνέχεια «καπέλωσε» τον πρώτο χορό του γάμου, χορεύοντας «με εξαιρετικά ακατάλληλο τρόπο» μαζί του μπροστά σε όλους.

Η Βικτόρια φέρεται να νιώθει «προδομένη» από τις αποκαλύψεις του γιου της. Όπως είχε αναφέρει παλαιότερα η δημοσιογράφος της Daily Mail, Κέιτι Χιντ, το περιβάλλον των Μπέκαμ είχε κινητοποιηθεί επανειλημμένα για να τον υπερασπιστεί σε «σκοτεινές υποθέσεις», ακόμη και με τη συνδρομή ακριβοπληρωμένων δικηγόρων.

Παρά την ένταση, πηγή αναφέρει πως ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια θα «τον δέχονταν πίσω αμέσως» και είναι «σοκαρισμένοι» από τις τελευταίες εξελίξεις.

