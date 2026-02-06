Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ σχεδιάζουν να υιοθετήσουν παιδί

Και ενώ η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ είναι σε εξέλιξη, ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, φέρεται, να εξετάζουν τον ενδεχόμενο υιοθεσίας παιδιού, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun».

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους, το ζευγάρι έχει συζητήσει αρκετές φορές το ενδεχόμενο να μεγαλώσει παιδί που δεν θα είναι βιολογικά δικό του. Όπως αναφέρεται, και οι δύο επιθυμούν να αποκτήσουν πολλά παιδιά, ενώ σκέφτονται σοβαρά την υιοθεσία, καθώς θέλουν να προσφέρουν ευκαιρίες σε ένα παιδί που έχει βιώσει δύσκολες συνθήκες.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / Instagram

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι η Πελτζ, λόγω των απαιτητικών επαγγελματικών υποχρεώσεών της στον κινηματογράφο δεν σχεδιάζει άμεσα να αποκτήσει βιολογικό παιδί.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Μπρούκλιν φέρεται να μην έχει ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς του εδώ και περισσότερο από οκτώ μήνες, ενώ πέρσι φέρεται να τους ζήτησε να μην επικοινωνούν απευθείας μαζί του.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις, τόσο ο Μπρούκλιν όσο και η Πελτζ έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να δημιουργήσουν οικογένεια. Από την άλλη πλευρά, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είχαν αποκτήσει τον Μπρούκλιν σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν 23 και 24 ετών αντίστοιχα.

Στην εκτενή ανάρτησή του στο Instgram, που έφερε την οικογένεια Μπέκαμ στο επίκεντρο των πρωτοσέλιδων, έπειτα από τα πυρά που εξαπέλυσε, ο 26χρονος Μπρούκλιν είχε τονίσει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του επιθυμούν μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αναφέροντας: «Το μόνο που θέλουμε είναι ηρεμία, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια».

Ο Μπρούκλιν έχει διακόψει επαφές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλα τα μέλη της οικογένειάς του, εκτός από τη μικρή αδελφή του, Χάρπερ, που είναι η μεγάλη του αδυναμία, ενώ όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που εξασφάλισε η «Sun», ο νεαρός Μπέκαμ ανασχεδίασε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, Ντέιβιντ, καλύπτοντας τη λέξη «dad» με ακαθόριστα σχήματα και ένα αστέρι.

Υπενθυμίζεται ότι πριν ένα χρόνο ο Μπρούκλιν είχε καλύψει το τατουάζ στο στήθος του, «mama's boy» που είχε αφιερώσει στη μητέρα του, Βικτόρια, κίνηση που «μαρτυρούσε» τη ρήξη στη σχέση με τους γονείς του.

Ούτε ο Ντέιβιντ ούτε η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν σχολιάσει δημόσια την κατάσταση, αν και άτομα από το περιβάλλον τους φέρονται να έχουν εκφράσει τη στενοχώρια τους για αυτή την δραματική εξέλιξη.

