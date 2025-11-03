Τασούλας: «Περισσότεροι πολύτεκνοι, πιο χαρούμενες οικογένειες, ισχυρότερη Ελλάδα»

Με αφορμή τον χθεσινό εορτασμό της Ημέρας Πολύτεκνης Οικογένειας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε τη στήριξη του στις πολύτεκνες οικογένειες 

Τασούλας: «Περισσότεροι πολύτεκνοι, πιο χαρούμενες οικογένειες, ισχυρότερη Ελλάδα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τον χθεσινό εορτασμό της Ημέρας Πολύτεκνης Οικογένειας, δέχθηκε αντιπροσωπεία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος καθώς και τέσσερα πολύτεκνα ζευγάρια.

Ολόκληρη η ομιλία του Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Σας καλωσορίζω όχι μόνο τυπικά, αλλά σας καλωσορίζω και ουσιαστικά γιατί με την παρουσία σας και την προσφορά σας στην ελληνική κοινωνία, ενισχύετε τα θεμέλια και τις βάσεις της σε μια περίοδο που το δημογραφικό πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι μία δοκιμασία, την οποία προσπαθούν τα κράτη σε συνεργασία με τους φορείς τους δικούς σας να ξεπεράσουν λόγω ακριβώς της στροφής των νέων ζευγαριών-εξαιτίας των δυσκολιών της ζωής- σε οικογένειες πολύ πιο κλειστές, πολύ πιο περιορισμένες, με αποτέλεσμα το δημογραφικό ζήτημα να εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα και στη χώρα μας και αλλού.

Οι πολύτεκνοι στην Ελλάδα χαίρουν βαθύτατης κοινωνικής εκτίμησης, χαίρουν προστασίας από την πολιτεία, διότι αυτό επιτάσσει και το Σύνταγμα της χώρας. Το Σύνταγμα της χώρας αναφέρεται ρητώς στην προστασία της οικογένειας και σε ειδικά μέτρα υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών. Πρόσφατα είχαμε θετικές εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας και της αυξήσεως του αφορολογήτου ορίου. Φυσικά εδώ δεν σταματάμε. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Αλλά εκείνο που αξίζει να γίνει είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται: μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη δημογραφική πολιτική για την αναχαίτιση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος για να το πούμε όπως πρέπει ή ίσως και της δημογραφικής δοκιμασίας την οποία υφιστάμεθα. Δεν ισχυρίζομαι κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι ότι είναι απλό το ζήτημα ούτε ισχυρίζομαι ότι μπορεί η Ελλάδα ξεχωριστά από άλλες χώρες να το αντιμετωπίσει κατά τρόπο υποδειγματικό, χωρίς να ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία, χωρίς να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.

Πάντως αισθάνομαι ότι η παρουσία σας εδώ σήμερα θα δώσει προς την ελληνική κοινωνία ένα σαφές μήνυμα ότι η Πολιτεία στέκει αρωγός προς την πολύτεκνη οικογένεια και θα κάνει ό,τι είναι δυνατό μέσα στα οικονομικά πλαίσια να τη στηρίξει και να ξεπεράσουμε έτσι σιγά σιγά αυτά τα ζητήματα και αυτές τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ιδιότητά σας την τόσο αξιέπαινη και τόσο αξιοζήλευτη.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, στο Προεδρικό Μέγαρο, εύχομαι κάθε καλό στην Συνομοσπονδία και είμαι πρόθυμος να ακούσω τα ζητήματά σας και να μου προτείνετε ό,τι νομίζετε ότι μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολύτεκνων οικογενειών. Παρεμπιπτόντως, να ξεκαθαρίσουμε εδώ, για όσους δεν το ξέρουν, ότι στην Ελλάδα βάσει της νομοθεσίας, η οποία είναι και η τελευταία νομοθεσία του 2006, ο Νόμος 3454, πολύτεκνη οικογένεια θεωρείται όποια έχει από τέσσερα παιδιά και περισσότερα και η ιδιότητα η πολυτεκνική είναι ισόβια, δεν απόλλυται. Κύριε Πρόεδρε, είμαι στην διάθεσή σας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Θωμάς Γιαννιώτης, δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος καταρχάς σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση η οποία σηματοδοτεί μια θεσμική υποδοχή, η οποία διατηρείται επί δεκαετίες και με την πρόσκλησή σας αυτή δείχνετε την βούλησή σας πραγματικά να συνεχίσετε αυτή την υποδοχή των πολυτέκνων.

Παρά τις δυσοίωνες δημογραφικές προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι η χώρα μας αργά αλλά σταθερά βαδίζει προς το τέλος της ιστορίας της, οι πολύτεκνες οικογένειες προσπαθούν. Προσπαθούν να προσφέρουν απλόχερα το αγαθό της ζωής και να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με αποτέλεσμα να ανασχέσουν λίγο τον κατήφορο στον οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή δημογραφικά η χώρα.

Οι πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες χθες τιμήσαμε, όπως είπατε και εσείς, τους Αγίους Προστάτες των Πολυτέκνων Αγίους Τερέντιο και Νεονίλλη και τα επτά τέκνα τους, περιμένουν από την ελληνική πολιτεία μια πολύπλευρη στήριξη και κυρίως, όπως αναφέρατε, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα εθνικό σχέδιο για την οικογένεια, με έμφαση στην πολύτεκνη οικογένεια προκειμένου μέσα από αυτό το πλαίσιο να ολοκληρωθεί μία δημογραφική πολιτική.

Σήμερα όμως είναι ημέρα χαράς, είναι ημέρα αισιοδοξίας για όλους μας και το μήνυμα που θα πρέπει να δώσουμε στην ελληνική κοινωνία είναι ότι αναπτυσσόμαστε και θα πάμε καλύτερα. Θεωρούμε λοιπόν την οικογένεια ως το μέγιστο αγαθό, θεωρούμε την οικογένεια, για τους συμπολίτες μας που θα επιλέξουν αυτό το δρόμο, χαρά, ποιότητα, ικανοποίηση, ολοκλήρωση της ύπαρξής μας. Έτσι λοιπόν κυρίως βγαίνουμε με το σύνθημα, το κεντρικό και διαχρονικό μας σύνθημα “Περισσότεροι πολύτεκνοι, πιο χαρούμενες οικογένειες, ισχυρότερη Ελλάδα”

Nα είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Αντιπρόεδροι της ΑΣΠΕ Δημήτριος Σταμούλης και Κωνσταντίνος Σολδάτος, η Γενική Γραμματέας Δήμητρα -Ινές Αγγελή και τα πολύτεκνα ζευγάρια Ιωάννης Γάλλος μετά της συζύγου Μαρίας Σαμαρά, Αριστείδης Τσούλος μετά της συζύγου Ελένης Κρεμμύδα και Σπυρίδων Ρότσος μετά της συζύγου Ειρήνης Νικολή.

