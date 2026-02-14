Κούβα: «Υπό έλεγχο» πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Αβάνα

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή στο εσωτερικό διυλιστηρίου πετρελαίου στην πρωτεύουσα της Κούβας τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν οι κουβανικές αρχές.

«Η πυρκαγιά ελέγχθηκε μετά το μεσημέρι σε μια από τις αποθήκες μέσα στο διυλιστήριο ‘Νίκο Λόπες’. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Ενέργειας, Ορυχείων και Μεταλλείων της Κούβας.

Η ένταση της φωτιάς, εξαιτίας της οποίας υψώθηκε στον ουρανό μεγάλη στήλη μαύρου καπνού, μειώθηκε γρήγορα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

JUST IN: Massive fire erupts at the Ñico López oil refinery in Havana, one of Cuba’s largest facilities, amid severe fuel shortages and the U.S. embargo. Cause unknown. Video by Rapid Report. pic.twitter.com/SN2cckBRCP — Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2026

Σε αυτό το λιμάνι έφθασαν την Πέμπτη δυο πλοία του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού με πάνω από 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η φωτιά ξέσπασε καθώς η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση βιώνει σοβαρή ενεργειακή κρίση, που ώθησε τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για να εξοικονομούνται καύσιμα.

Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων δεν προμηθεύεται πλέον αργό από τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύσει πετρέλαιο στην Κούβα.

Τον Αύγουστο του 2022, η χώρα της Καραϊβικής είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με γιγαντιαίων διαστάσεων πυρκαγιά στην κυριότερη κουβανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, στη Ματάνσας, κάπου 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα. Δεκαοκτώ πυροσβέστες είχαν χάσει τη ζωή τους τότε, ανάμεσά τους 14 εξαιτίας της έκρηξης δεξαμενής πετρελαίου που βρισκόταν στις φλόγες.

Εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου και μαζούτ είχαν καεί εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς εκείνης, η οποία αποδόθηκε σε κεραυνό και διήρκεσε αρκετές ημέρες.

