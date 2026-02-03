Κούβα για ΗΠΑ: Δεν υπάρχει διάλογος – Μόνο κάποιες ανταλλαγές μηνυμάτων

Οι κυβερνήσεις της Κούβας και των ΗΠΑ έχουν διπλωματικές «ανταλλαγές», πάντως δεν διεξάγεται «επίσημος» διάλογος, τόνισε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

«Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», εξήγησε ο υφυπουργός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει διάλογο με την Αβάνα και συμπλήρωσε πως βλέπει πιθανότητα «συμφωνίας» με την κομμουνιστική κυβέρνηση της νήσου της Καραϊβικής.

Δήλωνε ήδη στα μέσα Ιανουαρίου ότι διεξάγονταν συνομιλίες ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις, κάτι που διέψευσε στη συνέχεια ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.