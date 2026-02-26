Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τις εγγραφές

Από τις 2 έως και τις 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές μαθητών στα δημόσια νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Η διαδικασία θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet των γονέων ή κηδεμόνων.

Για την εγγραφή:

Στο νηπιαγωγείο: μέσω της πλατφόρμας https://proti-eggrafi.services.gov.gr

Στην Α’ Δημοτικού: μέσω της πλατφόρμας https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Η επιλογή σχολικής μονάδας δεν είναι ελεύθερη, καθώς καθορίζεται από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας. Η τελική τοποθέτηση των μαθητών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, με βάση τη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό) και τα γεωγραφικά όρια των σχολικών περιφερειών.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η ψηφιοποιημένη διαδικασία διασφαλίζει διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων περιορίζει τη γραφειοκρατία και εγγυάται ίση μεταχείριση για όλους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα:

Κωδικούς TaxisNet για την είσοδο και ταυτοποίηση.

Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο ή εκκαθαριστικό).

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο από παιδίατρο, το οποίο κατατίθεται στη σχολική μονάδα.

Βιβλιάριο υγείας / εμβολίων, για επιβεβαίωση των προβλεπόμενων εμβολιασμών.

Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου (μόνο για εγγραφή στην Α’ Δημοτικού).

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Είσοδος στην αντίστοιχη πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας και διεύθυνσης κατοικίας. Αυτόματη αντιστοίχιση με τη σχολική μονάδα της περιοχής. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις όπου η δηλωμένη διεύθυνση στο TaxisNet δεν ταυτίζεται με την τρέχουσα μόνιμη κατοικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο και επικαιροποιημένο αποδεικτικό έγγραφο.

Διαβάστε επίσης