Τραμπ: Σταματούν οι παραδόσεις πετρελαίου στο «αποτυχημένο κράτος» της Κούβας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Μεξικό θα πάψει να προμηθεύει την Κούβα με πετρέλαιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι το Μεξικό θα πάψει να προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα, μερικές ημέρες μετά την απειλή του, με μορφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, απροδιόριστου ύψους, σε βάρος οποιασδήποτε χώρας κάνει παραδόσεις αργού στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.
Η Κούβα «είναι αποτυχημένο κράτος» και «το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.
