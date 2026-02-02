Ιστορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι δασμοί για τα εισαγόμενα ινδικά προϊόντα θα μειωθούν από το 25% στο 18%

Newsbomb

Ιστορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε μια «εμπορική συμφωνία» με την Ινδία, που θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, με την οποία οι δασμοί για τα εισαγόμενα ινδικά προϊόντα θα μειωθούν από το 25% στο 18%.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Τραμπ, «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο» και δεσμεύτηκε να αγοράζει «περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ και, δυνητικά, από τη Βενεζουέλα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Ινδία από την πλευρά της θα μειώσει «στο μηδέν» τους τελωνειακούς δασμούς και το ρυθμιστικό πλαίσιό της και θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα (αγροτικά, τεχνολογικά, ενέργεια κλπ.) αξίας «άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων», υποστήριξε.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη θέσει υπό τον έλεγχό της την παραγωγή και την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, μετά τη στρατιωτική επέμβαση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου αυτής της χώρας, του Νικολάς Μαδούρο.

Εδώ και πολλούς μήνες ο Τραμπ έλεγε ότι η Ινδία δεν θα αγοράζει στο εξής πετρέλαιο από τη Ρωσία, στερώντας έτσι από τη Μόσχα κρίσιμης σημασίας έσοδα, τα οποία χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέρυσι τον Απρίλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε δασμούς («αμοιβαίους», όπως έλεγε) ύψους 25% σε όλα τα ινδικά προϊόντα στο πλαίσιο της πολιτικής προστατευτισμού απέναντι στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Τον Αύγουστο αποφάσισε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ύψους 25% σε πολλά ινδικά προϊόντα, επειδή το Νέο Δελχί συνέχιζε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Με τη «συμφωνία» που ανακοινώθηκε σήμερα μπαίνει τέλος και σε αυτόν τον επιπρόσθετο φόρο, είπε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Πολύ ευχαριστημένος» δηλώνει ο Μόντι

Ο Ινδός πρωθυπουργός δήλωσε «υπερευχαριστημένος» για τη μείωση των δασμών στο 18%.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο Τραμπ, εξ ονόματος 1,4 δισεκ. Ινδών, για αυτήν την υπέροχη ανακοίνωση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας πως «όταν δύο μεγάλες οικονομίες και οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου συνεργάζονται, επωφελούνται οι λαοί μας και ανοίγονται τεράστιες ευκαιρίες για μια αμοιβαίως επωφελή συνεργασία».

«Η ηγεσία του προέδρου Τραμπ είναι αναγκαία για την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», πρόσθεσε ο υπερεθνικιστής πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι η Ινδία «στηρίζει πλήρως τις ειρηνευτικές προσπάθειές του».

Οι μετοχές των ινδικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στη Γουόλ Στριτ κατέγραφαν άνοδο μετά την ανακοίνωση: Η Infosys +3,53%, η Wipro +7%, η HDFC Bank +3,4% και η iShares MSCI India +3,3%.

Η αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αναπληρώσει ένα μέρος του ρωσικού πετρελαίου που αγοράζει η Ινδία, μια χώρα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές «μαύρου χρυσού». Το εισαγόμενο πετρέλαιο καλύπτει σχεδόν το 90% των αναγκών της και η εισαγωγή φτηνότερου ρωσικού πετρελαίου την βοήθησε να μειώσει το κόστος εισαγωγών αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία και η Δύση επέβαλε κυρώσεις στις ενεργειακές εξαγωγές της.

Πρόσφατα, η Ινδία άρχισε να περιορίζει τις αγορές της από τη Ρωσία. Τον Ιανουάριο έφταναν περίπου το 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και προβλεπόταν ότι θα έπεφταν στα 800.000 βαρέλια την ημέρα μέχρι τον Μάρτιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος με 107 γραμμάρια από το χάπι του βιασμού - Τι ισχυρίστηκε

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πατέρας ξύπνησε το παιδί του με τον πιο όμορφο τρόπο

23:02ΥΓΕΙΑ

Μελέτη διαπιστώνει αύξηση των ψυχωτικών διαταραχών στις νεότερες γενιές

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Φωτογραφίες

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Δυσαρέσκεια του CR7 για την Αλ Νασρ - «Σκέψεις αποχώρησης για Ευρώπη ή MLS»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Δεκατρείς νεκροί στη Νέα Υόρκη από υποθερμία εξαιτίας του σφοδρού κύματος ψύχους

22:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 20χρονος ως μέλος συμμορίας που λήστευε ανηλίκους στην Αττική

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συνάντηση με Ερντογάν, η ηλεκτρική διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ο εκλογικός νόμος και το δίλημμα της κάλπης

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του - Τα 3 σχόλιά του

22:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Χειροπέδες σε 51χρονου που χτύπησε στο κεφάλι τη σύζυγό του

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο - Τα αναπάντητα ερωτήματα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Φουσκώνει» η εσωτερική κοίτη του Πηνειού - Σε επιφυλακή ΔΕΥΑΛ και Πολιτική Προστασία

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Ι.Χ με δίκυκλο στην Πάτρα - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

21:41LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ ως Εμπενίζερ Σκρουτζ: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

21:33LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με τον 6 μηνών γιο της

21:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

19:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο - Τα αναπάντητα ερωτήματα

20:44WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» έπειτα από κατά λάθος χτύπημα σε επόπτρια αγώνα - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πατέρας ξύπνησε το παιδί του με τον πιο όμορφο τρόπο

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συνάντηση με Ερντογάν, η ηλεκτρική διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ο εκλογικός νόμος και το δίλημμα της κάλπης

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

18:54ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος αποκαλύπτει δύο συμπτώματα καρκίνου που σημαίνουν ότι πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα γιατρό

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ