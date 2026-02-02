Γιατί οι Γερμανοί φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να τους πάρει τον χρυσό - Ο θησαυρός των 100 δισ.ευρώ

Η Γερμανία αποθηκεύει 1.236 τόνους χρυσού στις ΗΠΑ. Ορισμένοι πολιτικοί θέλουν να επαναπατρίσουν αυτά τα αποθέματα, αλλά μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη, λένε οι ειδικοί.  Η Γερμανία διαθέτει σήμερα τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού παγκοσμίως, περίπου 3.550 τόνους

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις προκλητικές της δηλώσεις, η ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ εξασθενεί. Εν μέσω απειλών για δασμολογικούς περιορισμούς και υποσχέσεις για κατάκτηση της Γροιλανδίας, πολίτες και πολιτικοί στην Ευρώπη ανησυχούν, αμφισβητώντας μια μακροχρόνια συμμαχία.

Η Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ισχυρίζεται ότι έχει μια απάντηση που «αξίζει το βάρος της σε χρυσό», μία έκφραση περισσότερο κυριολεκτική παρά μεταφορική, στη συγκεκριμένη περιπτωση.

Περίπου 1.236 τόνοι γερμανικού χρυσού, αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται σε θησαυροφυλάκια στις ΗΠΑ. Η Zimmermann ανακοίνωσε τώρα ότι, ενόψει των πρόσφατων πολιτικών ελιγμών του Τραμπ, δεν είναι πλέον δικαιολογημένο να αφεθεί ο χρυσός στην τύχη του. Αυτό έχει αναζωπυρώσει μια έντονη συζήτηση: να τον ανακτήσουν ή όχι;

Η απαίτηση για επιστροφή του χρυσού στη Γερμανία υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, με ορισμένες έρευνες να υποδηλώνουν ότι πολλοί πολίτες τάσσονται υπέρ της κίνησης. Παρόμοιες συζητήσεις λαμβάνουν χώρα στην Ιταλία, η οποία έχει τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία.

Γιατί η Γερμανία κατέχει χρυσό στις ΗΠΑ;

Τα αποθέματα χρυσού της Γερμανίας ανέρχονται σε περίπου 3.350 τόνους. Περίπου το 36,6% αυτού βρίσκεται στις ΗΠΑ, μια κληρονομιά του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Μπρέτον Γουντς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Εκείνη την εποχή, όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ήταν συνδεδεμένες με το δολάριο και το δολάριο ήταν συνδεδεμένο με τον χρυσό», δήλωσε στο Euronews ο Δρ. Ντεμαρί, ανώτερος οικονομολόγος Νομισματικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικών Αγορών στο Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW).

«Η Γερμανία είχε μεγάλα πλεονάσματα εξαγωγών με τις ΗΠΑ, επομένως συσσωρεύσαμε πολλά δολάρια. Για να διατηρήσουμε σταθερές τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ανταλλάξαμε αυτά τα δολάρια με χρυσό. Έτσι δημιουργήθηκαν αυτά τα αποθεματικά.»

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ήταν επίσης πρακτικό να αποθηκεύεται χρυσός στο εξωτερικό, καθώς οι ΗΠΑ θεωρούνταν ασφαλές μέρος σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Σοβιετική Ένωση. Με την πάροδο των ετών, κάποια ποσότητα χρυσού έχει επαναπατριστεί. Μέχρι το 2017, 300 τόνοι είχαν επιστραφεί από τη Νέα Υόρκη, 380 τόνοι από το Παρίσι και 900 τόνοι από το Λονδίνο.

Αυτό ήταν μέρος ενός σχεδίου της Bundesbank, το οποίο αποκαλύφθηκε το 2013, για την αποθήκευση του μισού από τα αποθέματα γερμανικού στη Γερμανία από το 2020 και μετά.

Επαναπατρισμός του χρυσού: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Η Strack-Zimmermann και άλλοι πολιτικοί και οικονομολόγοι αναφέρουν την απρόβλεπτη εμπορική και εξωτερική πολιτική του Tραμπ ως τον βασικό λόγο για τη μεταφορά του χρυσού εκτός των ΗΠΑ. «Φυσικά, υπάρχει πάντα κάποιος κίνδυνος όταν διατηρείς περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό», δήλωσε ο Ντεμαρί. Για παράδειγμα, υπάρχει κίνδυνος αποθήκευσης σε περίπτωση διάρρηξης. Αλλά αυτός ο κίνδυνος υπάρχει είτε ο χρυσός είναι αποθηκευμένος στο εξωτερικό είτε στη Γερμανία.

«Ένα άλλο πιθανό σενάριο είναι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, λόγω των περιορισμένων συναλλαγματικών αποθεμάτων, θα μπορούσε να εμποδίσει τη μεταφορά του χρυσού», εξήγησε. Για να διασφαλίσει την ασφάλεια των αποθεμάτων χρυσού, στελέχη της Bundesbank έπρεπε να κάνουν συχνά ταξίδια στη Νέα Υόρκη στο παρελθόν για να κάνουν απογραφή.

«Είναι λογικό να αφήσουμε αυτόν τον χρυσό στις ΗΠΑ σε περίπτωση που έχουμε τραπεζική κρίση εδώ και χρειαστεί να αποκτήσουμε δολάρια», δήλωσε ο Ντεμαρί. Η ανάκτηση του χρυσού δεν θα μπορούσε μόνο να είναι πολύπλοκη από άποψη εφοδιαστικής, αλλά και επικίνδυνη.

«Ο χρυσός θα έπρεπε να μεταφερθεί με θωρακισμένα οχήματα σε ένα πλοίο, το οποίο θα έπρεπε επίσης να φυλάσσεται, και στη συνέχεια να επιστρέψει στη Φρανκφούρτη υπό ασφάλεια», πρόσθεσε ο Ντεμαρί. «Θα μπορούσαν να υπάρξουν ληστείες, το πλοίο θα μπορούσε να βυθιστεί ή το φορτίο θα μπορούσε να κατασχεθεί».

Είναι το αίτημα της Zimmermann λαϊκισμός;

Είναι το αίτημα της Strack-Zimmermann καθαρά πολιτικό; «Νομίζω ναι», λέει η οικονομολόγος. «Ίσως ήταν μια συμβολική κίνηση ως απάντηση στις απειλές για δασμούς, μία δήλωση όπως "Επαναπατρίζουμε τον χρυσό μας τώρα"».

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, είναι επίσης πιθανό η Strack-Zimmermann να εκτίμησε το μέγεθος αυτής της αξίας του χρυσού ως κάπως μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρυσός είναι επί του παρόντος ασφαλής στη Νέα Υόρκη, ακόμη και αν ο Τραμπ ήθελε να τον χρησιμοποιήσει για να ασκήσει πίεση στη Γερμανία.

«Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι στην πραγματικότητα ανεξάρτητη στη νομισματική της πολιτική. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί απλώς να παρέμβει. Θα πρέπει πρώτα να αλλάξει τους νόμους», εξήγησε ο δρ. Ντεμαρί.

Ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, εάν οι ΗΠΑ αρνούνταν να παραδώσουν τον χρυσό, θα υπήρχε ακόμα η επιλογή να προσφύγουν στο δικαστήριο και να επιβάλουν την επιστροφή του ή να λάβουν αποζημίωση σε δολάρια, δήλωσε. «Πρέπει να ζυγίσεις τα υπέρ και τα κατά και θα έλεγα ότι τα πλεονεκτήματα του να αφήσεις τον χρυσό στις ΗΠΑ υπερτερούν των μειονεκτημάτων», δήλωσε στο Euronews.

