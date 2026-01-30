Καταρρέουν ο χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός

Ο χρυσός και το ασήμι κατέγραψαν απότομες μειώσεις την Παρασκευή, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στον διορισμό του Kevin Warsh από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να αντικαταστήσει τον Jerome Powell στη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Η αγορά πολύτιμων μετάλλων βιώνει μια τεράστια κατάρρευση, καθώς ο χρυσός έχει υποχωρήσει πάνω από 11% και το ασήμι έχει υποχωρήσει πάνω από 32%. Άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως η πλατίνα, επίσης καταρρέουν.

Ο χρυσός χάνει πάνω από 11%, διαπραγματευόμενος λίγο κάτω από τα 4.000 ευρώ. Το ασήμι έχει πληγεί πολύ περισσότερο, καταγράφοντας πτώση άνω του 31%. Η πλατίνα υφίσταται επίσης σοβαρές απώλειες, καταγράφοντας επί του παρόντος απώλειες άνω του 21%.

Σύμφωνα με δεδομένα της αγοράς Dow Jones, τα μόνιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού μειώθηκαν κατά 8,2% στα 4.914 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή η πτώση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση σε μια ημέρα από τον Απρίλιο του 2013.

Σύμφωνα με την Barron's, τα πιο ενεργά διαπραγματεύσιμα συμβόλαια αργύρου είχαν πολύ χειρότερη απόδοση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργύρου μειώθηκαν κατά 21% στα 90,26 δολάρια, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη πτώση τους από την κατάρρευση σχεδόν 32% τον Μάρτιο του 1980.

Και τα δύο μέταλλα είχαν καταγράψει μια εκθαμβωτική μηνιαία άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά των 5.626,80 δολαρίων και 121.785 δολαρίων αντίστοιχα. Οι πωλήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη, αλλά επιταχύνθηκαν την Παρασκευή.

Ο χρυσός υποχώρησε κάτω από τα 5.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της Παρασκευής πριν από την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, στην οποία έπλεκε το εγκώμιο του πρώην αξιωματούχου της Fed. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει στις 15 Μαΐου, αλλά ο διάδοχός του πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έγραψε: «Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους προέδρους της Fed, ίσως και ο καλύτερος».

Η πτώση του χρυσού προκλήθηκε από την άνοδο του δολαρίου

Το πρόσφατο εξαιρετικό ράλι τιμών υποστηρίχθηκε από το αδύναμο δολάριο. Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ, ο οποίος μετρά το δολάριο έναντι ενός καλαθιού παγκόσμιων νομισμάτων, αυξήθηκε κατά 0,7% την Παρασκευή.

Πριν από την ανακοίνωση, ο στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της ING, Φραντσέσκο Πεσόλε, δήλωσε ότι η επιλογή του Γουόρς ήταν «μια καλή εξέλιξη για το δολάριο». Ο Πεσόλε πρόσθεσε επίσης ότι αυτή η επιλογή θα μπορούσε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την απώλεια της ανεξαρτησίας της Fed.

Πριν από την Παρασκευή, ο χρυσός είχε αυξηθεί κατά περίπου 19% από τις αρχές Ιανουαρίου, ενώ το ασήμι είχε κερδίσει 45% κατά την ίδια περίοδο. Οι επενδυτές έχουν στραφεί σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία καθ' όλη τη διάρκεια του 2026. Σημαντικοί παράγοντες αυτής της ζήτησης υπήρξαν οι ενέργειες εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, η σύλληψη του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας και οι απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Ο Μάικλ Μπράουν, ανώτερος ερευνητικός στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone, δήλωσε: «Ο Γουόρς ήταν νομισματικό γεράκι σε όλη του τη ζωή». Ο Γουόρς υποστήριξε την ανάγκη για χαμηλότερα επιτόκια, μια στάση που προωθήθηκε επίσης από τον Τραμπ, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Μπράουν. Ο αναλυτής δήλωσε ακόμη ότι: «Οι κινήσεις των τιμών τις επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες. Φυσικά, τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά για τον χρυσό και τα 100 δολάρια για το ασήμι είναι βασικά όρια. Για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές ημέρες πλάγιων και βαρετών συναλλαγών μπορεί να είναι το πιο εποικοδομητικό σήμα που θα μπορούσε να δώσει η αγορά αυτή τη στιγμή».

Η αστάθεια στις συναλλαγές χρυσού και ασημιού αναμένεται να συνεχιστεί.

