Ξέφρενο ράλι για τον χρυσό: «Πάτησε» για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια

Σε νεά ιστορικά υψηλά επίπεδα οδήγησε τον χρυσό η τρελή πορεία που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα, σπάζοντας και το φράγμα των 5.000 δολαρίων ανά ουγκιά. Η τιμή σποτ του χρυσού κέρδιζε 1,98% το πρωί της Δευτέρας, φτάνοντας στα 5.081,18 δολάρια ανά ουγγιά ενώ νωρίτερα είχε ανέβει στα 5.092,71 δολάρια ανά ουγκιά.

Αυτό σημειώνεται καθώς οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία έχουν προσθέσει στις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι εμπορικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν επίσης ανησυχήσει τις αγορές. Το Σάββατο απείλησε να επιβάλει δασμούς 100% στον Καναδά εάν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται τα λεγόμενα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία που αγοράζουν οι επενδυτές σε περιόδους αβεβαιότητας. Την Παρασκευή, το ασήμι ξεπέρασε τα 100 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά, βασιζόμενο στην άνοδο σχεδόν 150% που είχε σημειώσει πέρυσι.

Η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα έχει επίσης καθοριστεί από μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως ο υψηλότερος από το συνηθισμένο πληθωρισμός, το αδύναμο δολάριο, οι αγορές από κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο και η αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα, καθώς και η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την Ουάσινγκτον, έχουν επίσης συμβάλει στην άνοδο της τιμής του χρυσού. Ο χρυσός είναι ελκυστικός επειδή είναι σχετικά σπάνιος. Μόνο περίπου 216.265 τόνοι του μετάλλου έχουν εξορυχθεί ποτέ, σύμφωνα με τον εμπορικό σύνδεσμο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού.

Αυτό είναι αρκετό για να γεμίσει τρεις έως τέσσερις πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού εξορύχθηκε από τη γη μόλις από το 1950, καθώς η τεχνολογία εξόρυξης προόδευσε και ανακαλύφθηκαν νέα κοιτάσματα. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι άλλοι 64.000 τόνοι χρυσού μπορούν ακόμη να εξορυχθούν από υπόγεια αποθέματα, αν και η προσφορά του μετάλλου προβλέπεται να σταθεροποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

«Όταν κατέχεις χρυσό, αυτός δεν συνδέεται με το χρέος κάποιου άλλου όπως ένα ομόλογο ή μια μετοχή, όπου η απόδοση μιας εταιρείας θα οδηγήσει στην απόδοση», δήλωσε ο Nicholas Frappell, παγκόσμιος επικεφαλής θεσμικών αγορών στην ABC Refinery.

Ο χρυσός σημείωσε χρονιά-ρεκόρ το 2025, με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στα πολύτιμα μέταλλα. «Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στην ακραία αβεβαιότητα που έχουμε γύρω από την πολιτική των ΗΠΑ», δήλωσε ο Νίκος Κάβλης από την εταιρεία ερευνών Metals Focus. Ενώ οι οικονομικές ανησυχίες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της τιμής του χρυσού, αυτή τείνει επίσης να αυξάνεται όταν οι επενδυτές αναμένουν μείωση των επιτοκίων.

Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως σημαίνουν μικρότερες αποδόσεις για επενδύσεις όπως τα ομόλογα, επομένως οι επενδυτές στρέφονται σε περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός και το ασήμι. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να μειώσει το κύριο επιτόκιό της δύο φορές φέτος. «Είναι αντιστρόφως ανάλογο, επειδή το κόστος ευκαιρίας της διατήρησης των χρημάτων σε ένα [κρατικό ομόλογο] δεν αξίζει πλέον τον κόπο, επομένως οι άνθρωποι στρέφονται στον χρυσό», δήλωσε ο Ahmad Assiri, ερευνητής στρατηγικής στην Pepperstone.

