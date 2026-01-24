Χρυσός: «Θα μπορούσε να φτάσει και τα 6.000 δολάρια», εκτιμά «γκουρού» των επενδύσεων

Τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια θα συνεχίσουν να ενισχύονται, σύμφωνα με αναλυτές, καθώς οι κεντρικές τράπεζες δείχνουν προτίμηση στον χρυσό αντί των νομισμάτων.

Οι τιμές του χρυσού στη spot αγορά πλησιάζουν τα 5.000 δολάρια, παρ’ ότι οι αμερικανικές μετοχές φαίνεται να έχουν αφήσει πίσω τις κλιμακούμενες διεθνείς εντάσεις των προηγούμενων ημερών. Παράλληλα κι άλλα πολύτιμα μέταλλα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία: Το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 δολάρια την Παρασκευή, ενώ, η πλατίνα ανέβηκε πάνω από τα 2.700 δολάρια.

Οι επενδυτές φαίνεται να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο ενός απρόβλεπτου γεγονότος που θα μπορούσε να καταστήσει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία λιγότερο ελκυστικά, ακόμη και χωρίς μία ξεκάθαρη κρίση στον ορίζοντα. Οι στρατηγικοί αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω άνοδο του χρυσού, με ορισμένους να κοιτούν πέρα από το επίπεδο των 5.000 δολαρίων, το οποίο δεν έχει ακόμη διασπαστεί.

Ο στρατηγικός αναλυτής της Quantum Strategy, Ντέιβιντ Ρότσι, ανέφερε την Πέμπτη (22/01) ότι τα ασφαλή καταφύγια θα συνεχίσουν να λάμπουν, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προτιμούν να διακρατούν χρυσό αντί για νομίσματα, σε ένα νέο παγκόσμιο σκηνικό όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζιυν πλέον δευτερεύοντα ρόλο. Ο Ρότσι ανέφερε ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει τα 6.000 δολάρια, σε συνέντευξη στο CNBC.

Ο στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της Citi, Κένι Χου, αύξησε πρόσφατα τους βραχυπρόθεσμους στόχους τιμών για τον χρυσό στα 5.000 δολάρια και για το ασήμι στα 100 δολάρια, στόχοι που ουσιαστικά έχουν ήδη επιβεβαιωθεί. Επίσης, εκτίμησε ότι το ασήμι θα συνεχίσει να υπεραποδίδει σε σύγκριση με τον χρυσό.

«Το πλήθος των ανοδικών παραγόντων είναι πιθανό να παραμείνει ισχυρό κατά το α’ τρίμηνο του 2026», επεσήμανε.

Την Τετάρτη, η Goldman Sachs έθεσε στόχο τιμής για τον χρυσό στα 5.400 δολάρια έως το τέλος του έτους, επικαλούμενη την ορμή που προέρχεται από αγοραστές του ιδιωτικού τομέα που διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους, αντισταθμίζοντας τους παγκόσμιους πολιτικούς κινδύνους.

Διαβάστε επίσης