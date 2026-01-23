Ο χρυσός κοντεύει να ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια

Ο χρυσός εκτοξεύτηκε σε επίπεδο ρεκόρ πάνω από τα 4.967 δολάρια εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων - Εξασθενεί το δολάριο

Ο χρυσός κοντεύει να ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έκλεισε ο χρυσός, με τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να ενισχύουν ένα ρεκόρ ράλι.

Οι ράβδοι χρυσού σκαρφάλωσαν σε επίπεδο ρεκόρ πάνω από τα 4.967 δολάρια την Παρασκευή και ήταν σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου σχεδόν 8%, την ώρα που το δολάριο ολοένα και εξασθενεί.

Το ασήμι σημείωσε άνοδο σε ιστορικό υψηλό λίγο κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά και η πλατίνα σημείωσε επίσης ρεκόρ, με ένα βασικό δείκτη του αμερικανικού νομίσματος να βρίσκεται σε τροχιά για την πιο φτωχή εβδομάδα των τελευταίων επτά μηνών - καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα φθηνότερα για τους περισσότερους αγοραστές.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, σχετικά με το κατά πόσο ο χρυσός και το ασήμι μπορούν να προσφέρουν άλλη μια χρονιά με υπερμεγέθεις αποδόσεις, παραμένει. Τα πολύτιμα μέταλλα ήταν μεταξύ των σημαντικότερων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με τις καλύτερες επιδόσεις το 2025, με το ασήμι να παίρνει το προβάδισμα με άνοδο 146% για το έτος.

Γιατί ανεβαίνει η τιμή των πολύτιμων μετάλλων

Η ισχυρή ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου για χρυσό και ασήμι συνήθως εμφανίζεται σε περιβάλλον αυξημένης αποστροφής κινδύνου. Οπότε, προκύπτει το ερώτημα: Οι traders των μετάλλων είναι σήμερα οι «εξυπνότεροι άνθρωποι στο δωμάτιο»;

Υπάρχει ένα παλιό ρητό στις αγορές που αναφέρει αυτό ακριβώς. Μπορεί να ισχύει τις περισσότερες φορές, αλλά φαίνεται ότι οι traders των πολύτιμων μετάλλων αυτήν τη στιγμή είναι οι πιο προνοητικοί.

Ο λόγος συνοψίζεται στο εξής: Ενώ οι αγορές μετοχών και τα χρηματοοικονομικά markets αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό με ψυχραιμία την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα, φαίνεται πως οι traders των πολύτιμων μετάλλων κοιτούν πιο σοφά πέρα από τον ορίζοντα και αναλογίζονται τι μπορεί να σημαίνει η επιδρομή στη Βενεζουέλα για το γεωπολιτικό σκηνικό τους επόμενους μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει άλλες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής για τις παράνομες αποστολές ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει τονίσει ότι η χώρα θα επαναβεβαιώσει την επιρροή στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Φαίνεται ότι οι traders των πολύτιμων μετάλλων λαμβάνουν σωστά υπόψη όλα τα παραπάνω σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι αγορές μετοχών και τα χρηματοοικονομικά markets, τουλάχιστον προς το παρόν.

