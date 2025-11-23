Οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού - Πόσα έχει η Ελλάδα

Ασφαλές καταφύγιο αποτελεί ο χρυσός εν μέσω παγκοσμίων ανακατατάξεων και αστάθειας, με τις κυβερνήσεις και τις τράπεζες να αυξάνουν τις αγορές τους, εκτοξεύοντας τις τιμές τους σε επίπεδα ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.

Μια νέα έκθεση, βασισμένη σε δεδομένα από τον ιστότοπο BullionVault δείχνει ποιες χώρες έχουν τα μεγαλύτερα επίσημα αποθέματα χρυσού έως το 2024.

Μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% των συνολικών δηλωμένων αποθεμάτων στον κόσμο.

Σε αυτή την κατάταξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην πρώτη θέση με 8.133,5 τόνους, ακολουθούμενες από τη Γερμανία με 3.351,6 τόνους, την Ιταλία με 2.451,9 τόνους και τη Γαλλία με 2.437 τόνους. Η Ρωσία με 2.333,1 τόνους, η Κίνα με 2.279,6 τόνους και η Ελβετία με 1.039,9 τόνους είναι μεταξύ των χωρών με μεγάλα αποθέματα χρυσού.

Η Ινδία με 876,2 τόνους, η Ιαπωνία με 846 τόνους και η Ολλανδία με 612,5 τόνους είναι επίσης μεταξύ των δέκα κορυφαίων χωρών. Μετά από αυτό, χώρες όπως η Τουρκία με 595,4 τόνους, η Πολωνία με 448,2 τόνους, η Πορτογαλία με 382,7 τόνους, το Ουζμπεκιστάν με 382,6 τόνους και η Σαουδική Αραβία με 323,1 τόνους εμφανίζονται στις 20 πρώτες λίστες. Η Βρετανία (310,3 τόνοι), ο Λίβανος (286,8 τόνοι), το Καζακστάν (284,1 τόνοι), η Ισπανία (281,6 τόνοι) και η Αυστρία (280) είναι οι άλλες χώρες με σημαντικά αποθέματα.

Στο τμήμα των αναδυόμενων χωρών, η Ταϊλάνδη με 234,5 τόνους, το Βέλγιο με 227,4 τόνους, η Σιγκαπούρη με 220 τόνους και η Αλγερία με 173,6 τόνους. Το Ιράκ (162,6 τόνοι), η Λιβύη (146,7 τόνοι), το Αζερμπαϊτζάν (146,6 τόνοι), οι Φιλιππίνες (130,5 τόνοι) και η Βραζιλία (129,7 τόνοι) είναι μεταξύ των χωρών που διατηρούν μέτριους όγκους αποθεμάτων χρυσού.

Η υπόλοιπη λίστα περιλαμβάνει την Αίγυπτο με 126,9 τόνους, τη Σουηδία με 125,7 τόνους, τη Νότια Αφρική με 125,4 τόνους, το Μεξικό με 120,3 τόνους και την Ελλάδα με 114,6 τόνους.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στις 50 κορυφαίες χώρες με 110,8 τόνους, η Ουγγαρία με 110 τόνους, η Νότια Κορέα με 104,4 τόνους, η Ρουμανία με 103,6 τόνους και το Κουβέιτ με 79 τόνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ακόμη μικρότερες χώρες όπως η Γεωργία με 7,1 τόνους, η Τυνησία με 6,8 τόνους, η Λετονία με 6,7 τόνους, η Γουινέα με 6,3 τόνους και η Λιθουανία με 5,8 τόνους κατέγραψαν επίσημα αποθέματα χρυσού. Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται χώρες όπως η Ισλανδία, η Αϊτή, το Ελ Σαλβαδόρ, το Μπουτάν και η Μολδαβία, που έχουν αποθέματα μικρότερα από 2 τόνους.

Η έκθεση δείχνει ότι η συσσώρευση χρυσού δεν περιορίζεται στις μεγάλες οικονομίες και πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες επικεντρώνονται επίσης στην αύξηση των αποθεμάτων χρυσού τους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και των παγκόσμιων οικονομικών κραδασμών.