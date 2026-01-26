Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού – Ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια η ουγγιά
Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο χρυσός ξεπέρασε την Κυριακή το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου, που ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια. Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρ. Παυλόπουλος: Το «Ποτέ Ξανά» ως χρέος μνήμης και Δημοκρατίας
22:42 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Πόλο: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Σέρβοι στο… σπίτι τους
21:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΑΣ: Κρίσεις αστυνομικών διευθυντών - Όλα τα ονόματα
17:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη
22:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ