Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού – Ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια η ουγγιά

Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων.


Ο χρυσός ξεπέρασε την Κυριακή το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου, που ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια. Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024.

