Ασήμι: Σε 24 ημέρες κέρδη 40% - Κίνδυνος διόρθωσης

Το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και η στενότητα στη φυσική αγορά οδήγησαν το ασήμι πάνω από τα 100 δολάρια. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ταχεία άνοδος αυξάνει τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμης διόρθωσης.

Το ασήμι, που σημείωσε μεγάλη άνοδο το 2025, ξεκίνησε δυναμικά και το 2026. Οι αγορές από ιδιώτες επενδυτές και οι τοποθετήσεις με έμφαση στο momentum, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη έλλειψη στη φυσική αγορά του πολύτιμου και βιομηχανικού μετάλλου, ώθησαν την τιμή ανά ουγγιά πάνω από τα 100 δολάρια. Την Παρασκευή, η spot τιμή του ασημιού αυξήθηκε κατά 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, φθάνοντας τα 101 δολάρια.

Σύμφωνα με το Reuters, το ασήμι αντλεί στήριξη και από την άνοδο του ακριβότερου χρυσού. Η αναλύτρια της StoneX, Rhona O’Connell, δήλωσε σχετικά:

«Το ασήμι βρίσκεται σε μια αυτοτροφοδοτούμενη φρενίτιδα. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι προσφέρουν πρόσθετη στήριξη στον χρυσό, ενώ το ασήμι παραμένει ελκυστικό λόγω της χαμηλότερης τιμής του. Όμως όταν αρχίζουν οι ρωγμές στην αγορά, αυτές μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε απότομες καταρρεύσεις».

Ρεκόρ του 2025

Το ασήμι κατέγραψε άνοδο 147% το 2025. Από την αρχή του 2026 οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 40%. Ο αναλυτής Michael Widmer σημειώνει ότι η θεμελιωδώς δικαιολογημένη τιμή του ασημιού είναι περίπου τα 60 δολάρια, ότι η ζήτηση από τους κατασκευαστές ηλιακών πάνελ κορυφώθηκε το 2025 και ότι η βιομηχανική ζήτηση πιέζεται λόγω των υψηλών τιμών.

Εντύπωση προκαλεί και ο λόγος ασημιού–χρυσού: την Παρασκευή, για την αγορά μίας ουγγιάς χρυσού αρκούσαν μόλις 50 ουγγιές ασημιού, έναντι 105 ουγγιών τον Απρίλιο του 2025.

Το 2025 η άνοδος στην αγορά ασημιού στηρίχθηκε από τη ζήτηση επενδυτών και τη συνεχιζόμενη χαμηλή ρευστότητα στην αγορά του Λονδίνου. Ιδιαίτερα οι λιανικές αγορές μικρών ράβδων και νομισμάτων, καθώς και οι εισροές σε ETF με φυσική κάλυψη, ώθησαν τις τιμές υψηλότερα.

Περίπου το 20% της προσφοράς ασημιού προέρχεται από ανακύκλωση, ωστόσο ο ρυθμός επιστροφής στην αγορά παραμένει αργός λόγω περιορισμένης δυναμικότητας σε υψηλής ποιότητας διυλιστήρια. Σύμφωνα με τη Metals Focus, τα διαρθρωτικά ελλείμματα των τελευταίων πέντε ετών θα συνεχιστούν και το 2026, με τη ρευστότητα να καθίσταται ο πιο κρίσιμος παράγοντας της αγοράς.

Αναμενόμενες κινήσεις και κίνδυνοι

Οι αναλυτές αναμένουν επιτάχυνση των εκροών από τα αποθέματα των ΗΠΑ, γεγονός που θα αυξήσει τη ρευστότητα στις παραδοσιακές αγορές. Τα αποθέματα του COMEX, αφού έφθασαν σε κορυφή 532 εκατ. ουγγιών στις αρχές Οκτωβρίου, υποχώρησαν στα 418 εκατ. ουγγιές, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Ο David Wilson, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της BNP Paribas, εκτίμησε ότι «μετά το ράλι που τροφοδοτήθηκε από επενδυτές από τα τέλη Νοεμβρίου, μια φάση κατοχύρωσης κερδών μπορεί να έρθει σύντομα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η χαλάρωση στη φυσική αγορά».

