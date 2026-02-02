Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά το «άνοιγμα» Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 3% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές το πρωί της Δευτέρας (02/02), μετά τη βούληση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια / βαρέλι λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδος, ενώ, αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας «έπεφτε» κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.
