Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά το «άνοιγμα» Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Γενική άποψη ενός διυλιστηρίου φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars, στις βόρειες ακτές του Περσικού Κόλπου, στο Ασαλουγιέχ του Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 3% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές το πρωί της Δευτέρας (02/02), μετά τη βούληση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια / βαρέλι λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδος, ενώ, αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας «έπεφτε» κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.