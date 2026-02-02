Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ

Παρασκηνιακές διεργασίες προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τετ-α-τετ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών με τον Στιβ Γουίτκοφ την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP/Khaled Elfiqi
Για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη ετοιμάζεται συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί για να συζητήσουν μία πιθανή συμφωνία για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Μία τρίτη πηγή με γνώση της προετοιμασίας είπε ότι η συνάντηση της Παρασκευής «είναι το καλύτερο σενάριο» αλλά προειδοποίησε ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

«Ο πρόεδρος τους έχει καλέσει να κάνουν συμφωνία. Η συνάντηση έχει ως σκοπό να ακούσει τι έχουν να πουν», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η συνάντηση προγραμματίζεται μετά τις έντονες πιέσεις από Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία προκειμένου να βρεθεί διπλωματική διέξοδος για την ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου επικοινώνησαν εκ νέου με τον Ιρανό ομόλογό τους προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνάντησης Αραγτσί με τους Αμερικανούς.

France Ukraine US

O Στιβ Γουίτκοφ

ΑP

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζέσκιαν είχε διατάξει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Αραγτσί δήλωσε σε ομιλία του τη Δευτέρα ότι το Ιράν είναι έτοιμο για διπλωματία. «Ωστόσο, η διπλωματία είναι ασυμβίβαστη με την πίεση, τον εκφοβισμό και τη βία. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά της θα γίνουν σύντομα εμφανή», είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη θα πρέπει να αφορά το πυρηνικό αλλά και το πυραυλικό πρόγραμμά της καθώς και δυνάμεις μαχητών που υποστηρίζει σε όλη την Μέση Ανατολή. Ωστόσο το Ιράν επιμένει ότι στο τραπέζι βρίσκεται μόνο το πυρηνικό πρόγραμμά του και όχι άλλες πτυχές της αμυντικής στρατηγικής του.

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

AP.

Το ταξίδι του Γουίτκοφ στη Μέση Ανατολή

Ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ προκειμένου την Τρίτη να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και τον αρχηγό των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε στο Axios ότι η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Νετανιάχου.

Ο Γουίτκοφ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι προκειμένου να έχει τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Από εκεί αναμένεται να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή προκειμένου να δει από κοντά τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών.

