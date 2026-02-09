Το Μεξικό στέλνει 814 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα
Το Μεξικό ανακοίνωσε των απόπλου δυο σκαφών με ανθρωπιστική βοήθεια για την Κούβα
Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή πως προχωρά στην αποστολή 814 και πλέον τόνων τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό με δυο σκάφη που απέπλευσαν από το λιμάνι της Βερακρούς.
Η αποστολή της βοήθειας ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχίζει να διαπραγματεύεται παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, υπό αμερικανικό εμπάργκο για δεκαετίες, με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
