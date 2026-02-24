Η Ινδία, η Κίνα και η νέα γεωπολιτική της τεχνητής νοημοσύνης

Πριν από μερικούς μήνες, πολλοί πίστευαν ότι η Ινδία και η Κίνα δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν φιλικές σχέσεις. Όμως στη γεωπολιτική δεν υπάρχουν μόνιμοι φίλοι ή εχθροί — υπάρχουν μόνο μόνιμα συμφέροντα. Και αυτή τη φορά, η Ινδία φαίνεται πως έπαιξε τα χαρτιά της έξυπνα. Η Κίνα, που κάποτε αμφισβητούσε την Ινδία στα σύνορα, τώρα ακολουθεί τους κανόνες της στη διεθνή σκηνή. Ακόμη και γείτονες όπως το Μπανγκλαντές, που κατά καιρούς έγερναν προς άλλες δυνάμεις, επεκτείνουν ξανά χέρι φιλίας.

Τι άλλαξε μετά τη Σύνοδο AI Impact;

Το σημείο καμπής ήρθε μετά τη Σύνοδο AI Impact στο Δελχί. Η διακήρυξη που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο υπογράφηκε από 89 χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν και η Κίνα και το Μπανγκλαντές. Αυτό δείχνει πόσο έχει ενισχυθεί η ηγετική θέση της Ινδίας στη διεθνή σκηνή.

Το όραμα της Ινδίας κερδίζει παγκόσμια στήριξη

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αντιμετώπιζαν για χρόνια την τεχνολογία ως μονοπώλιο. Η λογική τους ήταν απλή: όποιος δημιουργεί την τεχνολογία, την ελέγχει και κερδίζει από αυτήν. Η Ινδία παρουσίασε ένα διαφορετικό όραμα, το «AI for All». Κατέστησε σαφές ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να ανήκει μόνο στα πλούσια κράτη ή στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Όλος ο κόσμος πρέπει να ωφεληθεί.

Η ιδέα αυτή εντυπωσίασε πολλές χώρες στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία, που φοβούνταν ότι θα μείνουν πίσω στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα συνήθως αντιτίθεται σε διεθνείς πρωτοβουλίες της Ινδίας — είτε πρόκειται για μεταρρυθμίσεις στον ΟΗΕ είτε για ζητήματα τρομοκρατίας. Αυτή τη φορά, όμως, εντάχθηκε στην ινδική πλατφόρμα για την AI. Γιατί;

CPEC και απογοήτευση από το Πακιστάν

Η Κίνα έχει επιβραδύνει τις μεγάλες επενδύσεις της στον China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Κινέζων μηχανικών και η αδύναμη οικονομία του Πακιστάν έκαναν το Πεκίνο να συνειδητοποιήσει ότι η εξάρτηση από έναν ασταθή εταίρο ενέχει κινδύνους.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς σε κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών. Η Κίνα γνωρίζει ότι η αποχή από ινδικές πρωτοβουλίες στον τομέα της AI θα μπορούσε να την απομονώσει από τα μελλοντικά παγκόσμια τεχνολογικά συστήματα.

Η Κίνα σέβεται τις ισχυρές αγορές και οικονομίες. Η Ινδία είναι πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως. Η αγνόησή της θα μπορούσε να πλήξει τη θέση της Κίνας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η στήριξη του Μπανγκλαντές: Μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία

Η στήριξη του Μπανγκλαντές αποτελεί σημαντική διπλωματική νίκη για την Ινδία. Η χώρα αντιμετώπισε πρόσφατα πολιτική αστάθεια και εξωτερικές πιέσεις, όμως όταν το ζήτημα ήταν το μέλλον της τεχνολογίας και της οικονομικής ανάπτυξης, επέλεξε την Ινδία ως αξιόπιστο εταίρο.

Τι σημαίνει η επιλογή του Μπανγκλαντές

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η πολιτική «Neighbourhood First» της Ινδίας αποδίδει. Το Μπανγκλαντές γνωρίζει ότι για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να οικοδομήσει μια σύγχρονη οικονομία, πρέπει να ενταχθεί στο ψηφιακό και τεχνολογικό οικοσύστημα της Ινδίας.

Το ινδικό όραμα σέβεται την κυριαρχία των μικρότερων κρατών, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο η Ντάκα ευθυγραμμίζεται με το Νέο Δελχί.

Γιατί 89 χώρες στήριξαν την Ινδία;

Ο κόσμος εμπιστεύεται την Ινδία, καθώς δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να απειλεί άλλους ή να υποκλέπτει δεδομένα. Αντίθετα, προωθεί ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιτυχία της Ψηφιακής Ινδίας

Πρωτοβουλίες όπως το Aadhaar, το UPI και το CoWIN έχουν μεταμορφώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην Ινδία, η τεχνολογία δεν περιορίζεται στις ελίτ — φτάνει μέχρι τους μικροπωλητές που χρησιμοποιούν QR codes.

Η χώρα έχει αναδειχθεί σε ισχυρό ηγέτη του Παγκόσμιου Νότου, διαβεβαιώνοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες ότι τα συμφέροντά τους θα προστατευθούν στους παγκόσμιους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Γι’ αυτό και τόσες πολλές χώρες τάχθηκαν στο πλευρό της.