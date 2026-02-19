Η Ινδία επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Στο επίκεντρο τα data centres των 100 δισ. δολαρίων

Σε μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις παγκοσμίως στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Adani Enterprises ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 100 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη «AI-ready» data centres έως το 2035, φιλοδοξώντας να τοποθετήσει την Ινδία στον πυρήνα της παγκόσμιας τεχνολογικής κούρσας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επενδύσεων που μεταμορφώνει το τεχνολογικό τοπίο της χώρας. Διεθνείς κολοσσοί όπως η Google, η Amazon, η Meta Platforms και η Microsoft ενισχύουν δυναμικά την παρουσία τους, ενώ εγχώριοι «παίκτες» όπως η Reliance Industries και η Tata Consultancy Services επιταχύνουν τις στρατηγικές τους στον χώρο της AI.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα data centres νέας γενιάς αναμένεται να αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» της ψηφιακής οικονομίας. Η επένδυση της Adani δεν περιορίζεται μόνο στην υποδομή: εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει επιπλέον 150 δισ. δολάρια σε συναφείς κλάδους, όπως η κατασκευή servers και οι πλατφόρμες sovereign cloud, δημιουργώντας συνολικά ένα οικοσύστημα αξίας 250 δισ. δολαρίων.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που συνδέει την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με την υπολογιστική ισχύ και την ανθεκτικότητα των ενεργειακών δικτύων. Παράλληλα, σχεδιάζει την αύξηση της δυναμικότητας των data centres της από 2 σε 5 gigawatts, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ενοποιημένη πλατφόρμα παγκοσμίως.

«Για δεκαετίες εισάγαμε τεχνολογία. Τώρα χτίζουμε τη βάση της», δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου, Gautam Adani, σκιαγραφώντας το όραμα μιας Ινδίας που δεν θα ακολουθεί απλώς την εποχή της AI, αλλά θα τη διαμορφώνει.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι διεθνείς συνεργασίες. Η Adani ενισχύει τη συνεργασία της με την Google, η οποία έχει ήδη δεσμεύσει επένδυση 15 δισ. δολαρίων στη χώρα, ενώ επεκτείνει τη σύμπραξή της με τη Flipkart για την ανάπτυξη νέων υποδομών.

Καθώς η Ινδία επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος στην παραγωγή μικροτσίπ, τα data centres αναδεικνύονται ως η πιο άμεση και ρεαλιστική ευκαιρία για να αποκτήσει στρατηγικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε έναν κόσμο όπου η υπολογιστική ισχύς ισοδυναμεί με γεωπολιτική επιρροή, η επένδυση αυτή δεν αποτελεί απλώς επιχειρηματική κίνηση — αλλά δήλωση φιλοδοξίας.