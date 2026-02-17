Ινδία: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν απειλεί αλλά ενισχύει το IT

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απειλή για τον κλάδο των ινδικών υπηρεσιών πληροφορικής, αλλά ένα ακόμη εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της J.P. Morgan.

Το τελευταίο διάστημα, ο δείκτης Nifty IT έχει υποχωρήσει κατά 10%, την ώρα που ο ευρύτερος δείκτης Nifty παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. Η πτώση αυτή αποδίδεται εν μέρει στις ανησυχίες ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να πλήξουν το επιχειρηματικό μοντέλο των ινδικών εταιρειών IT.

Ωστόσο, η έκθεση με τίτλο «India IT Services: Looking through the AI fog 2 — Discounted for extinction?» απορρίπτει αυτή την απαισιόδοξη προσέγγιση. Όπως επισημαίνεται, η AI δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες πληροφορικής, αλλά να λειτουργήσει ως μοχλός που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παράγουν περισσότερο έργο με τους ίδιους πόρους — όπως συνέβη στο παρελθόν με το offshore μοντέλο, το enterprise software και το cloud computing.

Αντί να συρρικνώσει την αγορά, η τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες περιοχές δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός παλαιών συστημάτων (legacy code), η ανακατασκευή εξειδικευμένων SaaS εφαρμογών, η ανάπτυξη AI agents για επιχειρησιακές λειτουργίες, καθώς και η διασφάλιση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιχειρησιακές ομάδες τεχνολογίας, που διαχρονικά λειτουργούν με περιορισμένους προϋπολογισμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους, αναμένεται να αξιοποιήσουν την AI για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους — όχι για να αντικαταστήσουν τους παρόχους υπηρεσιών.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι είναι υπεραπλουστευμένη η αντίληψη πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί αυτόματα να υποκαταστήσει τις σύνθετες λύσεις enterprise λογισμικού και την ενσωμάτωση συστημάτων που προσφέρουν οι εταιρείες IT. Αντιθέτως, οι εταιρείες αυτές παραμένουν οι «υδραυλικοί του ψηφιακού κόσμου», καθώς διασφαλίζουν ότι πολύπλοκα τεχνολογικά οικοσυστήματα λειτουργούν ομαλά.

Παρά τις ανησυχίες της αγοράς ότι η AI ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση για υπηρεσίες IT, η ανάλυση καταλήγει ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: η τεχνητή νοημοσύνη δεν καταργεί την ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες — την μετασχηματίζει.