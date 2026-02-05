Στρατηγικό προβάδισμα για την Ινδία στις εξαγωγές μετά τη μείωση των αμερικανικών δασμών στο 18

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτά η Ινδία έναντι των περιφερειακών της ανταγωνιστών στις διεθνείς εξαγωγές, μετά την ανακοίνωση της νέας εμπορικής συμφωνίας Ινδίας–Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ουάσινγκτον μειώνει τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 18%, χαμηλότερα από εκείνους που επιβάλλονται σε άλλες οικονομίες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας.

Με το νέο καθεστώς, η Ινδία προηγείται της Ινδονησίας, η οποία αντιμετωπίζει δασμούς 19%, ενώ το Μπανγκλαντές και το Βιετνάμ παραμένουν στο 20%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά σε σχέση με την Κίνα, καθώς τα αμερικανικά τιμολόγια στα κινεζικά προϊόντα ανέρχονται στο 34%. Παράλληλα, η Ινδία διατηρεί οριακό πλεονέκτημα έναντι του Πακιστάν, όπου οι δασμοί διαμορφώνονται στο 19%.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες «έχουν καταλήξει σε εμπορική συμφωνία», με άμεση ισχύ. Όπως ανέφερε, η μείωση των δασμών από το 25% στο 18% έγινε «από φιλία και σεβασμό» προς τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για θερμή συνομιλία με τον Ινδό πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε «στενό φίλο» και «ισχυρό και σεβαστό ηγέτη». Υποστήριξε, επίσης, ότι ο κ. Μόντι δεσμεύτηκε να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ινδία θα προχωρήσει και σε μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών εμποδίων για τα αμερικανικά προϊόντα, με στόχο ακόμη και τον μηδενισμό τους.

Από την πλευρά του, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτήρισε «υπέροχη» τη συνομιλία με τον «αγαπητό φίλο» του, πρόεδρο Τραμπ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη μείωση των δασμών στα προϊόντα «Made in India» στο 18%. Ευχαρίστησε, μάλιστα, τον Αμερικανό πρόεδρο «εκ μέρους των 1,4 δισεκατομμυρίων Ινδών».

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν και τον πρόσθετο δασμό 25% που είχε επιβληθεί στις ινδικές εισαγωγές λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Όπως διευκρίνισε, η συμφωνία προβλέπει ότι η Ινδία θα πρέπει να «παύσει πλήρως, και όχι απλώς να μειώσει», τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.