Η Ινδία μπαίνει δυναμικά στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ινδία ανοίγει ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να επιδιώκει να τοποθετήσει τη χώρα στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας κούρσας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI.

Στο Νέο Δελχί αναμένεται να συγκεντρωθούν ηγέτες κρατών, κορυφαίοι επιχειρηματίες της τεχνολογίας και ερευνητές, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη σύναξη προσωπικοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα.

Η αφρόκρεμα της παγκόσμιας AI σκηνής

Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο ισχυρά ονόματα του χώρου, όπως ο Sundar Pichai της Alphabet Inc., ο Sam Altman της OpenAI, ο Dario Amodei της Anthropic, καθώς και ο Alexandr Wang.

Παράλληλα, κορυφαίοι ερευνητές όπως ο Yann LeCun και ο Arthur Mensch δίνουν το παρών, υπογραμμίζοντας τη διεθνή σημασία της διοργάνωσης.

Πολιτική βαρύτητα και διεθνές ενδιαφέρον

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το συνέδριο με την παρουσία του προέδρου της Γαλλίας ο Εμμάνουελ Μακρόν, οποίος θα απευθύνει την κεντρική ομιλία, πριν ακολουθήσει η τοποθέτηση του Ναρέντρα Μόντι.

Η σύνοδος αποτελεί για την Ινδία μια ευκαιρία να προβάλει το τεχνολογικό της αποτύπωμα και να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της AI.

Το «όπλο» της Ινδίας: δεδομένα και κλίμακα

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χώρας είναι η τεράστια ψηφιακή της βάση. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο πολίτες είναι καταγεγραμμένοι μέσω του συστήματος Aadhaar, δημιουργώντας μια πρωτοφανή δεξαμενή δεδομένων.

Η Ινδία έχει αποδείξει ότι μπορεί να καλύπτει γρήγορα τεχνολογικά κενά: μπορεί να έχασε την εποχή των προσωπικών υπολογιστών, όμως εξελίχθηκε σε παγκόσμια δύναμη στις υπηρεσίες λογισμικού και εκτόξευσε τη χρήση smartphones σε λιγότερο από δύο δεκαετίες.

Εξαγωγή ψηφιακών λύσεων στον κόσμο

Το ινδικό μοντέλο δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Η πλατφόρμα MOSIP, βασισμένη στην αρχιτεκτονική του Aadhaar, ήδη βοηθά χώρες όπως οι Φιλιππίνες και το Μαρόκο να αναπτύξουν εθνικά συστήματα ταυτοποίησης, ενώ παρόμοιες δομές αξιοποιούνται και για ψηφιακές πληρωμές.

Τρίτη δύναμη στην AI — με προκλήσεις

Σύμφωνα με το Stanford, η Ινδία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην τεχνητή νοημοσύνη, πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Μεγάλες εταιρείες, όπως η Google και η Meta Platforms, επεκτείνουν ήδη την παρουσία τους στη χώρα, ενώ μοντέλα όπως το ChatGPT, το Gemini και το Claude βρίσκουν ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η περιορισμένη επένδυση στην έρευνα μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η μάχη των «τοπικών» μοντέλων

Η Ινδία επενδύει πλέον στην ανάπτυξη εγχώριων λύσεων. Το πρόγραμμα BharatGen παρουσιάζει το Param2, ένα μοντέλο 17 δισ. παραμέτρων που υποστηρίζει 22 γλώσσες, ενώ η Sarvam AI αναπτύσσει ακόμα μεγαλύτερα συστήματα με έμφαση στη φωνητική αλληλεπίδραση.

Στόχος είναι η δημιουργία χαμηλού κόστους AI που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η γεωργία, αγγίζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, η Ινδία επιχειρεί να μετατρέψει το μέγεθος και τη διαφορετικότητά της σε πλεονέκτημα. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης ίσως βασιστεί σε δεδομένα πέρα από το διαδίκτυο — σε τομείς όπως η επιστήμη και η ρομποτική.

Σε αυτό το πεδίο, η Ινδία φιλοδοξεί όχι απλώς να συμμετέχει, αλλά να πρωταγωνιστήσει.

