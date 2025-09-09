Η εθνική μπάσκετ φέρνει αλλαγές στο «Exathlon»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η εθνική μπάσκετ φέρνει αλλαγές στο «Exathlon»
Σε μία έκτακτη αλλαγή προγράμματος προχωρούν τα στελέχη του ΣΚΑΪ, απόψε. Λόγω του αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, το ριάλιτι «Exathlon» θα προβληθεί στις 23.00 και όχι στις 21.00.

Μία νέα αγωνιστική εβδομάδα γεμάτη ανατροπές ξεκινά, στις πίστες του «Exathlon». Νέα δεδομένα αναστατώνουν τις δύο ομάδες, λίγο πριν μπουν στις πίστες. Πορτοκαλί και Μπλε είναι έτοιμοι για τις πιο θεαματικές αναμετρήσεις. Η νίκη είναι το μόνο που έχουν στο μυαλό τους. Θα καταφέρουν να την κάνουν δική τους;

Ο Αγώνας Πλεονεκτήματος μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην ομάδα που θα κυριαρχήσει στην πίστα. Μπλε και Πορτοκαλί μπαίνουν δυναμικά σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές. Ποια ομάδα θα καταφέρει να επικρατήσει;

Ο δεύτερος Αγώνας Σπιτιού είναι γεγονός. Οι Μπλε θέλουν να διατηρήσουν τις ανέσεις τους και οι Πορτοκαλί να ζήσουν την εμπειρία των επιπλέον παροχών, που θα τους προσφέρει μία νίκη. Ωστόσο, ένας νέος τραυματισμός στην Πορτοκαλί ομάδα παγώνει τον χρόνο...

