Οι KNEECAP έρχονται στο Rockwave Festival να σαρώσουν το Σάββατο 20 Ιουνίου

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου

«Θα σας πω τι είναι για μένα η ελευθερία: να μην φοβάσαι τίποτα.»
Nina Simone

Αυτή η φράση συνοψίζει το πνεύμα των Kneecap, του ανατρεπτικού hip-hop τρίο από το Μπέλφαστ, που έρχεται στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση στις 20 Ιουνίου στο Rockwave Festival, στο Terra Vibe Park. Για τους Kneecap, η μουσική δεν είναι απλώς διασκέδαση- είναι όπλο για δικαιοσύνη, για αλήθεια, για αφύπνιση συνειδήσεων. Μετατρέπουν την τέχνη τους στη φωνή εκείνων που αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση, στην αδικία και στις ανισότητες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

unnamed-1.jpg

Το πιο επαναστατικό hip-hop συγκρότημα της Ευρώπης επιστρέφει.

Πέρυσι σάρωσαν στο Rockwave Festival που χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία live στιγμή του καλοκαιριού από πληθώρα τύπου και κοινού.

Φέτος, οι Kneecap έρχονται με νέο δίσκο που αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν είναι απλώς συγκρότημα, είναι φαινόμενο.

Ένα από τα πιο καταιγιστικά και πολιτικά φορτισμένα acts της εποχής μας, το τρίο που αποτελείται από τους Móglaí Bap, Mo Chara και DJ Próvaí έχουν μετατρέψει το hip hop σε όχημα πολιτισμικής αφύπνισης και κοινωνικής αντίστασης. Ραπάροντας στα ιρλανδικά και αγγλικά, διεκδικούν το δικαίωμα ενός λαού στη γλώσσα και την ταυτότητά του, επαναφέροντας στο προσκήνιο την έννοια της αυτοδιάθεσης.

Όπως δηλώνουν και οι ίδιοι:
"Every word spoken in Irish is a bullet fired for Irish freedom."

Η μουσική τους είναι ωμή και εκρηκτική. Hip hop με punk ένταση. Beats που χτυπούν στο στήθος. Ρίμες και θέσεις που δεν φοβούνται να συγκρουστούν με την εξουσία.

Τοποθετούν την έννοια της παγκόσμιας δικαιοσύνης στον πυρήνα της ύπαρξής τους. Στους στίχους τους επιτίθενται στην πολιτική υποκρισία, στις κοινωνικές ανισότητες και σε κάθε μορφή καταπίεσης, μιλώντας ανοιχτά για όσα μαστίζουν την ανθρωπότητα - από πολιτικές αποφάσεις μέχρι πολιτισμική φίμωση και κοινωνικό αποκλεισμό.

unnamed-3.jpg

Το hip hop τους είναι στάση ζωής.

Μετά από ένα ασύλληπτο σερί κορυφαίων στιγμών το 2025 - με την αυτοβιογραφική τους ταινία να βραβεύεται σε BAFTA και Sundance, το Fine Art να αποσπά διθυραμβικές κριτικές, εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ όπως Coachella και Glastonbury και τη χρονιά να κλείνει με δύο sold-out βραδιές μπροστά σε 24.000 Fenians στο 3Arena του Δουβλίνου - οι Kneecap υποδέχονται το 2026 πιο δυνατοί από ποτέ.

Το 2026 ξεκίνησε με περιοδεία στην Ιαπωνία και θα συνεχιστεί με τη μεγαλύτερη headline εμφάνισή τους έως σήμερα, στο Crystal Palace Park του Λονδίνου, καθώς και με πολλαπλές headline συμμετοχές σε φεστιβάλ.

Νέο single και άλμπουμ

Στα τέλη Ιανουαρίου, οι Kneecap επέστρεψαν με το οργισμένο single "Liars Tale", ένα punk-rave ξέσπασμα που στοχεύει ευθέως το βρετανικό πολιτικό κατεστημένο και προαναγγέλλει το νέο τους άλμπουμ FENIAN, που κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου από τη Heavenly Recordings.

KNEECAP - LIARS TALE (OFFICIAL VIDEO)

Το FENIAN είναι ένα εκρηκτικό μείγμα hip-hop, rave, punk, acid house και trip-hop, στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα: η τέχνη μπορεί και πρέπει να είναι δύναμη αλλαγής.

Ο τίτλος Feníneach / FENIAN κουβαλά ιστορικό και συμβολικό βάρος - από τους μυθικούς πολεμιστές του Fionn mac Cumhaill μέχρι τους ιρλανδούς επαναστάτες που πολέμησαν για την ανεξαρτησία από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και τους σύγχρονους «μυστικούς σοσιαλιστές του ήχου» που κινούνται σε όλο τον πλανήτη.

Οι Kneecap μετατρέπουν αυτή την κληρονομιά σε μια σύγχρονη ηχητική ταυτότητα που ενώνει μύθο, ιστορία και κοινωνική πραγματικότητα. Tην μετατρέπουν σε ήχους που καίνε, χτυπάνε και αφυπνίζουν, συνδέοντας την ιστορία με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ένα άλμπουμ για όσους θέλουν να δουν το hip hop ως όπλο, ως χτύπημα, ως κοινότητα.

Η πίεση φτιάχνει διαμάντια - και το FENIAN λάμπει με τα ανόθευτα διαμάντια των Kneecap. Παρά τα πρωτοσέλιδα, τις πολιτικές πιέσεις, τις δικαστικές εμφανίσεις και τη συνεχή διεθνή έκθεση, οι Kneecap κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: δημιουργούν τραγούδια που φέρνουν χιλιάδες ανθρώπους μαζί για να τα σπάσουν όλα.

unnamed-2.jpg

Σαρωτικοί επί σκηνής

Όποιος τους έχει δει live γνωρίζει:

Οι Kneecap δεν δίνουν συναυλίες - δημιουργούν ένταση

Από το Glastonbury μέχρι sold-out περιοδείες σε ΗΠΑ, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, τα live τους μετατρέπονται σε συλλογική εμπειρία ιδρώτα και εκτόνωσης.

Mosh pits, συνθήματα, χιούμορ, χάος και ενότητα.

Η περσινή τους εμφάνιση στο Rockwave άφησε το κοινό εκστασιασμένο.

Όπως γράφτηκε:
«Οι Kneecap αποδείχτηκαν αντάξιοι της φήμης τους... – ακόμα κι αν δεν καταλαβαίναμε τις λέξεις τους στα ιρλανδικά. Από το πρώτο λεπτό ως το τελευταίο, το hip hop / punk / rave σφυροκόπημα δεν σταμάτησε.»

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 – Επιστροφή στην Ελλάδα

Η επιστροφή τους δεν είναι μια ακόμη στάση στην περιοδεία τους. Είναι ραντεβού.

Μια βραδιά με ρίμες που καίνε.
Με beats που δονούν το έδαφος.
Μια δέσμευση ανάμεσα σε ένα συγκρότημα που δεν φοβάται να πάρει θέση
και ένα ακροατήριο που ενεργά συντάσσεται.

Οι Kneecap δεν κάνουν απλώς rap — δημιουργούν κίνημα.

We're that bullet, son.

Η 20η Ιουνίου θα είναι μια βραδιά ακραίας ενέργειας και απόλυτης μουσικής
αλήθειας.

Μην το χάσετε.
Ετοιμαστείτε για καταιγίδα.
Ετοιμαστείτε για Kneecap.

Ακολουθήστε τους Kneecap
Website: https://www.kneecap.ie/
Instagram | Facebook | X (Twitter) | Spotify | YouTube

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου

Τιμές εισιτηρίων

Οι τιμές στην Α' φάση προπώλησης διαμορφώνονται ως εξής:

Γενική είσοδος: 33 ευρώ
Γενική είσοδος + Moto Parking: 38 ευρώ
Γενική είσοδος + Car Parking: 43 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Δίκτυο more: Public, Nova, βιβλιοπωλεία ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

