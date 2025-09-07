Σοκαριστικός τραυματισμός στο Exathlon: Ο Σχίζας έσπασε το χέρι του και αποχώρησε (vids)
Εκτός Exathlon βρίσκεται πλέον ο Στάθης Σχίζας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο χέρι
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι απώλειες συνεχίζονται στο Exathlon καθώς μετά την Εύη Σαλταφερίδου και ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ.
Ο πρώην νικητής του Survivor σε μια μονομαχία του με τον Άρη Σοϊλεδη χτύπησε το χέρι του και παρότι συνέχισε να αγωνίζεται ο τραυματισμός του αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα
11:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ