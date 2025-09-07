Σοκαριστικός τραυματισμός στο Exathlon: Ο Σχίζας έσπασε το χέρι του και αποχώρησε (vids)

Οι απώλειες συνεχίζονται στο Exathlon καθώς μετά την Εύη Σαλταφερίδου και ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Ο πρώην νικητής του Survivor σε μια μονομαχία του με τον Άρη Σοϊλεδη χτύπησε το χέρι του και παρότι συνέχισε να αγωνίζεται ο τραυματισμός του αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός.

