Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε πει για τη συμμετοχή της στη σειρά «Καληνύχτα μαμά» στα 12 της έτη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη σειρά του ANT1, «Καληνύχτα μαμά» το 1996.

Η άτυχη γυναίκα που πέθανε στα 41 της χρόνια μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου πριν από μερικά χρόνια, είχε αναφέρει πώς προέκυψε η συμμετοχή της στο σίριαλ, σε ηλικία 12 ετών.

«Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού, γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση. Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες, γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

Για τον Νίκο Μαστοράκη είχε δηλώσει: «Σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο - τρίτο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι όμως τελειομανής. Για μένα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος».

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε μιλήσει για τις σπουδές της στο Πολυτεχνείο, αλλά και για τα επαγγελματικά της σχέδια εκείνη την περίοδο: «Ευτυχώς που το έκανα τότε και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα. Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία επτά χρόνια είμαι σε πολυεθνικές τεχνικές εταιρείες. Τα τελευταία δύο χρόνια, η κολλητή μου φίλη, Νατάσα Αυλωνίτη, ξεκίνησε στον χώρο της μόδας. Αρχικά σαν χόμπι, πλέον πολύ σοβαρά. Σχεδίαζε ρούχα και αποφασίσαμε μαζί να το τρέξουμε. Τρέξαμε αυτό το brand μαζί, πήγε και πηγαίνει πολύ καλά».

Υπενθυμίζεται πως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» τις τελευταίες 10 ημέρες, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, ώσπου «αφέθηκε» το τελευταίο βράδυ του Σαββάτου, χάνοντας τη μάχη για τη ζωή μόλις στα 41 της χρόνια.

Η περιπέτεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο του μαστού είχε αρχίσει το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.