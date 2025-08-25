Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

«Λύγισε» ο Ντέμης Νικολαΐδης βλέποντας τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, να φεύγει από τη ζωή μπροστά στα μάτια του, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Εκεί νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 ημέρες η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, ώσπου «αφέθηκε» το τελευταίο βράδυ του Σαββάτου, χάνοντας τη μάχη για τη ζωή μόλις στα 41 της χρόνια.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος τη στήριξε μέχρι το τέλος, δεν έλειψε στιγμή από δίπλα της. Μόλις όμως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή, νικημένη από τον καρκίνο, εκείνος - όπως αναφέρει η Espresso - δεν άντεξε και ξέσπασε, εξωτερικεύοντας σε δικούς του ανθρώπους τον πόνο για τον πρόωρο και άδικο χαμό της.

«Πάλεψε γενναία! Είχε δίπλα της τον Ντέμη και τα αγαπημένα της πρόσωπα μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισαν τα ματάκια της στο νοσοκομείο», έγραψε στα social media ο δημοσιογράφος, Χάρης Λεμπιδάκης, λίγες ώρες αφού έγινε γνωστός ο θάνατός της.

Η περιπέτεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο του μαστού είχε αρχίσει το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.

Διαβάστε επίσης