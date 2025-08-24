Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

Με μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου η οικογένειά της, αναφέροντας πως πάλεψε γενναία και μέχρι τέλους με τον καρκίνο. Η 41χρονη έφυγε εχθές από τη ζωή, ενώ νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό.

Η οικογένειά της δημοσίευσε μία ανάρτηση την Κυριακή (24/08) στο Facebook, αναφέροντας πως η κηδεία της Αλεξάνδρας θα τελεστεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Παράλληλα, δήλωσαν ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες της άτυχης γυναίκας, σε μία εκ των οποίων παρουσιάζεται με ξυρισμένο κεφάλι.

Χαρακτήρισαν τον καρκίνο που εμφανίστηκε στη ζωή της ως «τέρας» και τόνισαν ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν μαχήτρια όλο το διάστημα που αντιμετώπιζε την ασθένεια.

Όπως έγραψαν αναλυτικά: «Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική. Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει. Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών). Οι αδερφές και η οικογένειά της».

Η αλλαγή στην εμφάνιση λόγω καρκίνου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πάλεψε με γενναιότητα κατά του καρκίνου και πίστευε ότι είχε καταφέρει να τον νικήσει, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η χημειοθεραπεία την ανάγκασε να κουρέψει τα μαλλιά της πολύ κοντά, καθώς τα έχανε σταδιακά. «Το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις είναι ζόρι. Η αγωνία και ο φόβος για το άγνωστο είναι ακόμα μεγαλύτερα», είχε γράψει.

Παρά τις δυσκολίες, η στήριξη των δικών της ανθρώπων της έδινε δύναμη. «Όταν όμως έχεις τον άνθρωπό σου να σου κρατάει το χέρι κάθε στιγμή για μήνες, όταν παίρνεις τόση αγάπη από οικογένεια και φίλους ακούγοντας να σου λένε πόσο γενναία είσαι και ότι εσύ είσαι η δύναμή τους, τότε όλα γίνονται λιγότερο δύσκολα. Κι εγώ για όλους αυτούς τήρησα την υπόσχεσή μου! Άλλωστε μόνη μου δεν θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά!», είχε προσθέσει τον Ιούνιο του 2024.

Η Αλεξάνδρα είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους και φωτογραφίες με το νέο της λουκ, προσπαθώντας να συνηθίσει τη νέα της εικόνα.

Η μάχη της με τον επιθετικό καρκίνο του μαστού

Σοκ και θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, σύντροφου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και πρώην προέδρου της ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη. Η 41χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στις 23 Αυγούστου 2025, νικημένη από την επάρατη νόσο, μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Η Αλεξάνδρα νοσηλευόταν τις τελευταίες δέκα ημέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί δραματικά. Η δυσάρεστη εξέλιξη επιβεβαιώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και σκόρπισε θλίψη στους οικείους της, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο φίλων και συνεργατών.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη είχε μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας της μέσω των social media, δείχνοντας τη δύναμη και την αισιοδοξία της παρά τις αντίξοες συνθήκες. Στις 20 Φεβρουαρίου 2025, έξι μήνες πριν φύγει από τη ζωή, δημοσίευσε την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, μια φωτογραφία στην οποία χαμογελούσε, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Μια μικρή υποψία ροζ». Η ανάρτηση αυτή έγινε αμέσως viral, καθώς πολλοί φίλοι και ακόλουθοι εξέφρασαν την αγάπη και τη συμπαράστασή τους στην Αλεξάνδρα.

https://www.instagram.com/p/DGTUdNrsW_k/

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε σπουδάσει στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης, ενώ η παρουσία της στον χώρο της ψυχαγωγίας δεν ήταν άγνωστη, καθώς είχε εμφανιστεί και στη δημοφιλή σειρά του ANT1 «Καληνύχτα Μαμά» το 1996. Από το 2022, βρισκόταν σε σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη, με το ζευγάρι αρχικά να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ, σε μια στιγμή χαράς για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, που δεν έκρυβε την ευτυχία του.

Η μάχη με τον καρκίνο

Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο του μαστού, αποκαλύπτοντας ότι είχε υποβληθεί σε ογκεκτομή και στη συνέχεια σε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει σε ένα Instagram story, στέλνοντας το δικό της ηχηρό μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας για όλους όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες.

Αρχικά, η νόσος είχε δείξει σημάδια ελέγχου, με τους θεράποντες ιατρούς να εκτιμούν ότι η πρόγνωση θα ήταν θετική, βασιζόμενοι στα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους. Ωστόσο, ο καρκίνος αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιθετικός, με την εμφάνιση μεταστάσεων να δυσχεραίνει την κατάσταση. Από τις αρχές Αυγούστου 2025, η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία, με τη μάχη της να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Η απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου αφήνει ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της, αλλά και στον Ντέμη Νικολαΐδη, που πλέον καλείται να αντιμετωπίσει μια από τις πιο σκληρές προσωπικές δοκιμασίες της ζωής του. Η δύναμη και η γενναιότητα που επέδειξε μέχρι το τέλος έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους την γνώριζαν και την αγαπούσαν.

Αυτή η ιστορία υπενθυμίζει την σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ασθενών με καρκίνο, καθώς και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής απέναντι σε μια τόσο σκληρή νόσο.

Το «Καληνύχτα μαμά» και η συνεργασία της με τον Νίκο Μαστοράκη

Την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου την γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Καληνύχτα μαμά» (1996-1997) στην οποία πρωταγωνιστούσε η Λίλα Καφαντάρη, η οποία υποδυόταν την μητέρα της, και η Ηρώ Μουκίου, σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πριν λίγα χρόνια, το 2017 είχε μιλήσει για τη σειρά του ΑΝΤ1 και τον ρόλο της.

«Ήμουν 12 τότε», είχε πει αρχικά, εξηγώντας στη συνέχεια πώς προέκυψε η συνεργασία: «Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση… Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να κάνει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

Ειδικότερα για τον Νίκο Μαστοράκη, είχε σημειώσει πως «σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι όμως τελειομανής. Για μένα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος».

Έπειτα, εξήγησε γιατί δεν συνέχισε την υποκριτική. «Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα. Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία 7 χρόνια είμαι σε πολυεθνικές εταιρείες».

