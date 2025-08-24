Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Η σκληρή μάχη με τον καρκίνο

Σοκ και θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, της γυναίκας που τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη. Η 41χρονη άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε σταθεί δίπλα στον παλαίμαχο άσο και πρώην πρόεδρο της ΑΕΚ για περίπου 2,5 χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στον κύκλο της, ενώ διατηρούσε στενή φιλία με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μάλιστα έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον Ντέμη.

https://www.instagram.com/p/C__jvdAslLy/

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα τέλη του 2022 μέσα από κοινές παρέες. Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Μάιο του 2023, στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ, όταν η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο Νικολαΐδης έδειχνε ιδιαίτερα ευτυχισμένος.

Παρά τη διάθεση να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, η Αλεξάνδρα συνόδευε τον Ντέμη σε γήπεδα αλλά και σε τηλεοπτικές του παρουσίες. Το καλοκαίρι του 2024 βρέθηκαν μαζί στη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, ενώ λίγους μήνες αργότερα ταξίδεψαν στη Γερμανία για το Euro 2024.

https://www.instagram.com/p/DGTUdNrsW_k/

Η πιο δύσκολη στιγμή ήρθε στις 4 Φεβρουαρίου 2025. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Αλεξάνδρα δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, μιλώντας για πρώτη φορά ανοιχτά για τη δική της περιπέτεια. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», έγραψε τότε, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα δύναμης.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε περιγράψει τη σχέση του ζευγαριού με τα πιο τρυφερά λόγια: «Αυτοί οι δυο άνθρωποι δέσανε. Είναι υπέροχα. Ο ένας φέρεται τέλεια στον άλλον. Μέσα από την Αλεξάνδρα, εγώ αγάπησα τον Ντέμη γιατί είδα το μεγαλείο της ψυχής του. Να ξέρετε ότι η Αλεξάνδρα είχε μια πολύ καλή σχέση και με τη Μελίνα και τον Γιώργο, τα παιδιά του, και αυτό είναι το πιο υγιές και όμορφο».

Σήμερα, ο Ντέμης Νικολαΐδης καλείται να αντιμετωπίσει μια από τις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής του, έχοντας χάσει τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό του μέχρι το τέλος.