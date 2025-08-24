Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου

Πολύ δύσκολες στιγμές για την οικογένεια της Αλεξάνδρας Νικολαϊδου και το σύντροφό της, Ντέμη Νικολαϊδη. Μόλις στα 41 της χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στον πόνο τους οικείους της.

«Έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο (23/8) δίνοντας μεγάλο και γενναίο αγώνα με τον καρκίνο. Ο οποίος δυστυχώς αποδείχθηκε άνισος. Στο πλευρό της ήταν ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ. Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου είχε γνωστοποιήσει τον αγώνα που κάνει, στην Παγκόσμιο Ημέρα Κατά του Καρκίνου.

Ήταν μόλις 41ος χρόνων, είχε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε brand ένδυσης. Είχε κάνει πέρασμα και από την τηλεόραση, ως ηθοποιός στη σειρά «Καληνύχτα Μαμά» που είχε προβληθεί στον ΑΝΤ1.