Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτησή της για την μάχη με τον καρκίνο - «Είμαστε πιο δυνατοί...»

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έδωσε τη δική της γενναία μάχη με τον καρκίνο του μαστού, την οποία μοιράστηκε και δημόσια με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις, είχε ανεβάσει φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας: «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε!!» έγραψε, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με τα hashtags #worldcancerday και #survivor.

Η ίδια είχε αποκαλύψει στις αρχές του χρόνου πως έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Υποβλήθηκε σε ογκεκτομή, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε θεραπείες – χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία – έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Ντέμη Νικολαΐδη.

Παρά την αρχική αισιοδοξία των γιατρών, η νόσος επανεμφανίστηκε επιθετική και με μεταστάσεις. Από τις αρχές Αυγούστου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, και το βράδυ του Σαββάτου κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, σκορπώντας θλίψη σε συγγενείς και φίλους.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, είχε εργαστεί σε εταιρεία ένδυσης, ενώ το 1996 έκανε μια σύντομη εμφάνιση στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά». Από το 2022 βρισκόταν στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη, με τον οποίο πραγματοποίησε την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.