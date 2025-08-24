Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το «Καληνύχτα μαμά» και η συνεργασία της με τον Νίκο Μαστοράκη

Όσα είχε πει η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά»

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το «Καληνύχτα μαμά» και η συνεργασία της με τον Νίκο Μαστοράκη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν 12 χρονών όταν είχε πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά «Καληνύχτα μαμά»

«Έφυγε» από τη ζωή η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Πρόκειται για την «κόρη» της Λίλας Καφαντάρη στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά» (1996-1997) στην οποία πρωταγωνιστούσε και η Ηρώ Μουκίου.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πριν λίγα χρόνια, το 2017 είχε μιλήσει για τη σειρά του ΑΝΤ1 και τον ρόλο της.

«Ήμουν 12 τότε», είχε πει αρχικά, εξηγώντας στη συνέχεια πώς προέκυψε η συνεργασία: «Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση… Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να κάνει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

Ειδικότερα για τον Νίκο Μαστοράκη, είχε σημειώσει πως «σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι όμως τελειομανής. Για μένα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος».

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μου έφυγε το μικρόβιο»

Έπειτα, εξήγησε γιατί δεν συνέχισε την υποκριτική. «Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα. Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία 7 χρόνια είμαι σε πολυεθνικές εταιρείες».

