Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε στα 41 της η ηθοποιός - Ήταν σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς πέθανε σε ηλικία μόλις 41 ετών η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν τις τελευταίες δέκα ημέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η υγεία της είχε επιδεινωθεί δραματικά.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε κάνει και μια σύντομη εμφάνιση στον χώρο της τηλεόρασης, στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά» το 1996.

Η γνωριμία της με τον πρώην άσο της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης έγινε το 2022. Το ζευγάρι επέλεξε αρχικά να κρατήσει χαμηλούς τόνους, όμως τον Μάιο του 2023 πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η ίδια είχε αποκαλύψει στις αρχές του χρόνου, μέσα από ανάρτησή της, ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Είχε ήδη υποβληθεί σε ογκεκτομή και στη συνέχεια ακολούθησε θεραπείες – χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία – με τον Ντέμη Νικολαΐδη να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.

Οι θεράποντες ιατροί αρχικά είχαν εκτιμήσει πως η πορεία της νόσου θα ήταν θετική, καθώς η ανταπόκριση φαινόταν ενθαρρυντική. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν τους δικαίωσε, αφού ο καρκίνος επανεμφανίστηκε επιθετικός, με μεταστάσεις που άφηναν ελάχιστα περιθώρια αισιοδοξίας, παρά την αποφασιστικότητα της ίδιας και τις προσπάθειες των γιατρών.

Από τις αρχές Αυγούστου η κατάστασή της επιδεινώθηκε σημαντικά και, παρά τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.