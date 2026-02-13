Μενδώνη: «Η Καστοριά μπορεί να επιτύχει οικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και ευημερία»

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εστίασε στο τεράστιο μετασχηματιστικό δυναμικό της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν αυτή ενσωματώνεται αποτελεσματικά σε ολιστικές στρατηγικές διαχείρισης και αξιοποίησης, όχι μόνο σε κεντρικό, αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Μενδώνη: «Η Καστοριά μπορεί να επιτύχει οικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και ευημερία»
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προσκλήθηκε στο συνέδριο των Δ' Καραβαγγελείων 2026 στην Καστοριά και μίλησε για τη συνολική ανάδειξη των Βυζαντινών Μνημείων της. Φέτος, οι εκδηλώσεις στρέφουν το βλέμμα στους βαθείς ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς δύο περιοχών με μοναδικό βυζαντινό αποτύπωμα, υπό τον γενικό τίτλο «Καστοριά και Μετέωρα».

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εστίασε στο τεράστιο μετασχηματιστικό δυναμικό της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν αυτή ενσωματώνεται αποτελεσματικά σε ολιστικές στρατηγικές διαχείρισης και αξιοποίησης, όχι μόνο σε κεντρικό, αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «η περίπτωση της Καστοριάς θεωρώ ότι είναι εξόχως χαρακτηριστική. Μετά από μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και γεωπολιτικών μεταβολών με βαριές συνέπειες σε εργασιακό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ο Πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Επενδύοντας στο εξαιρετικά πλούσιο και μοναδικό συνδυαστικά πολιτιστικό και φυσικό της κεφάλαιο, πιστεύω ακράδαντα ότι η Καστοριά μπορεί να επιτύχει οικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και ευημερία».

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε πως: «τα τελευταία επτά χρόνια υπό την καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επενδύσει στην Καστοριά. Έχει ολοκληρωθεί μια σειρά από έργα και είναι σε εξέλιξη ακόμη, έργα προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουν παραδοθεί πολλά εκκλησιαστικά βυζαντινά μνημεία». Εστίασε στο κτήριο «Ξενία» το οποίο, όπως είπε, «θα αποτελέσει την επέκταση του εξαιρετικού Βυζαντινού Μουσείου της Καστοριάς. Οι μελέτες για την αποκατάστασή του ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Μαΐου του 2026 και το Υπουργείο Πολιτισμού έχει τους πόρους για να προχωρήσει στη δημοπράτηση αμέσως μετά».

Επίσης, η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι «η πολιτιστική κληρονομιά δεν υφίσταται in vitro. Το ότι πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμένει στατική. Τα μουσεία, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι συνδέονται με την κοινωνία. Απαιτούν συντήρηση και ανάδειξη, προκαλούν πολιτιστική, παιδευτική και οικονομική δραστηριότητα. Εντάσσονται δυναμικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Πολιτιστική κληρονομιά αποκομμένη από την κοινωνία είναι κληρονομιά "σχολάζουσα". Αντιθέτως, όσο πιο οργανικά εντάσσεται στον καθημερινό βίο τόσο μεγαλύτερο γίνεται το κοινωνικό αποτύπωμά της».

Τα Καραβαγγέλεια είναι ένας ετήσιος πολιτιστικός και ιστορικός θεσμός, που διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο θεσμός τελεί υπό την καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου. Δεν πρόκειται απλώς για έναν φόρο τιμής στον θρυλικό Γερμανό Καραβαγγέλη (1866-1935), αλλά για μια ζωντανή γέφυρα που συνδέει το ένδοξο παρελθόν με τις σύγχρονες αναπτυξιακές και πολιτιστικές προοπτικές του τόπου.

Κεντρικός άξονας των φετινών Καραβαγγελείων είναι η ανάδειξη των πνευματικών, ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών της Καστοριάς και των Μετεώρων, καθώς και η προβολή της Καστοριάς ως τόπου προσκυνηματικών περιηγήσεων (θρησκευτικού τουρισμού), μέσα από τη συνεργασία Εκκλησίας, Πολιτείας και τοπικών φορέων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία των Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου, Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίου, Επισκόπου Τανάγρας, κ. Αποστόλου, Βουλευτού Καστοριάς Μαρίας Αντωνίου, Δημάρχου Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου.

