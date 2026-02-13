Το non paper από την Προεδρία της Δημοκρατίας που ενόχλησε τον Αλέξη Τσίπρα

Snapshot Ένα non paper που αποδίδεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας με λεπτομέρειες για τη συνάντηση Τασούλα με Τσίπρα προκάλεσε έντονη ενόχληση στον πρώην πρωθυπουργό λόγω της αναφοράς στην ίδρυση κόμματος.

Η συνάντηση διάρκειας μιάμισης ώρας περιελάμβανε προσωπικές στιγμές, πολιτική συζήτηση και δώρα με λογοτεχνικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Ο Κώστας Τασούλας υπενθύμισε στον Αλέξη Τσίπρα την υπογραφή του στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, ενώ συζητήθηκε η ανάγκη κοινής στάσης στη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Το περιβάλλον του Τσίπρα διέψευσε ότι η συζήτηση επεκτάθηκε σε θέματα ανασύνθεσης και ιδρύσεων νέου κόμματος, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος θα ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις του. Snapshot powered by AI

Το «έθιμο» που καθιέρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας -να συναντά δηλαδή πρώην πρωθυπουργούς- φαίνεται ότι άναψε φωτιές ανήμερα της Τσικνοπέμπτης.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ήταν 12 παρά πέντε το μεσημέρι της Πέμπτης όταν το αυτοκίνητο του Αλέξη Τσίπρα έστριψε στην πύλη της Ηρώδου Αττικού και σταμάτησε στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου.

Εκεί τον υποδέχτηκε η πρέσβης Αλίκη Χατζή, γραμματέας της Προεδρίας, και αμέσως οδηγήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συνάντηση που ακολούθησε, διάρκειας περισσότερο από μιάμισης ώρας, είχε όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν διάλογο ανάμεσα σε δύο Ηπειρώτες: χιούμορ, προσωπική ζεστασιά, λογοτεχνικές αναφορές και, φυσικά, ουσιαστική συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Τουλάχιστον έτσι αποτυπώθηκε σε Non paper που αποδίδεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στο στενό περιβάλλον του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα.

Από το τσίπουρο που τελικά δεν ήπιαν μέχρι τον Καβάφη και τον Αβέρωφ, από το Ζαγόρι μέχρι το άρθρο 86 του Συντάγματος, η συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο και τον πρώην πρωθυπουργό φέρεται να ήταν μια σύνθεση προσωπικών στιγμών και πολιτικής ανάλυσης. Όμως στο τέλος έκρυβε μια απρόσμενη εξέλιξη.

Τα πρακτικά της συνάντησης

Ωραία όλα τα παραπάνω όμως ταυτόχρονα γεννούν και κάποιες απορίες ή ερωτήματα.

Όπως για παράδειγμα αν στις συναντήσεις του Προέδρου με τους πρώην πρωθυπουργούς τηρούνται πρακτικά και μάλιστα αν ουσιαστικά δημοσιεύονται. Γιατί στις προηγούμενες συναντήσεις με τον Κώστα Καραμανλή, τον Γιώργο Παπανδρέου ή τον Λουκά Παπαδήμο δεν γίναμε κοινωνοί λεπτομερειών, εκτός από τη συνηθισμένη και γενική ενημέρωση;

Ας γυρίσουμε όμως στη συνάντηση, που σύμφωνα με πληροφορίες έκρυβε και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας φορούσε ένα ανοιχτό μπλε κοστούμι και συνοδευόταν από τον διπλωματικό του σύμβουλο Δημήτρη Παπαγεωργίου, που είχε φτάσει λίγο νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο «πάγος» μεταξύ των κυρίων Τασούλα και Τσίπρα έσπασε χωρίς να χρειαστεί η συνοδεία κάποιου ποτού, όπως ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε. «Όταν ερχόμουν στον Παπούλια μας κερνούσε τσίπουρο», θυμήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. «Έχω κι εγώ τσίπουρο, θέλεις;», είπε αμέσως ο Κώστας Τασούλας. «Όχι, είναι ακόμα πρωί», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας γελώντας. Τελικά, παρήγγειλε ένα τσάι.

«Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη»

Η συζήτηση ξεκίνησε από την αγαπημένη τους Ήπειρο. Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας βρισκόταν προ ημερών στην περιοχή για την παρουσίαση της «Ιθάκης» στα Ιωάννινα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι αυτή τη φορά είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και το Ζαγόρι και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του. Ως τώρα, όπως τόνισε, πήγαινε κυρίως στα Τζουμέρκα, από όπου κατάγεται.

Για τους παρόντες στη συζήτηση η «μετάβαση» των δύο ανδρών από την Ήπειρο στην... Ιθάκη, εκτός από λογοτεχνικό παρουσίασε και έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.

«Δεν είσαι ομηρικός, είσαι Καβαφικός», φέρεται να είπε ο Κώστας Τασούλας στον Αλέξη Τσίπρα. Εννοώντας ότι στον Όμηρο ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη και μένει στην Ιθάκη. Όμως, στον Καβάφη η Ιθάκη συμβολίζει το αέναο ταξίδι. Στο ποίημα του Αλεξανδρινού ο ταξιδευτής δεν σταματάει ποτέ. Μάλιστα ο Πρόεδρος χάρισε στον Αλέξη Τσίπρα ένα δακτυλογραφημένο σε γραφομηχανή διήγημα μόλις οκτώ σελίδων συνολικά που έγραψε ο Ευάγγελος Αβέρωφ τον Σεπτέμβριο του 1980 με τίτλο: «Η Επιστροφή στην Ιθάκη».

«Στο διήγημα αυτό του Αβέρωφ ο Οδυσσέας αφού έφτασε στην Ιθάκη, μετά από λίγο καιρό ξεκίνησε ξανά για νέες περιπέτειες διότι δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με το καθισιό. Έτσι κι εσύ αφού έγραψες την «Ιθάκη» ξεκινάς τώρα για νέες περιπέτειες…» αναφέρεται ότι είπε ο Κώστας Τασούλας με το βλέμμα στο επόμενο πολιτικό βήμα του πρώην πρωθυπουργού.



Μάλιστα εκτός από το διήγημα του Αβέρωφ, ο Κώστας Τασούλας έκανε και δεύτερο δώρο στον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα του έδωσε ένα κείμενο που έγραψε η μητέρα του, Βούλα Τασούλα, το οποίο το 2024 εκδόθηκε σε βιβλίο με τίτλο: «Μικρή Πορεία». Στο βιβλίο αυτό η μητέρα του Προέδρου περιγράφει την καταστροφική επίθεση των Γερμανών στο χωριό καταγωγής της, το ορεινό χωριό Ραφταναίοι Ιωαννίνων και το πώς οι κάτοικοι κατέφυγαν σε σπηλιές στα βουνά για να σωθούν. Η κυρία Τασούλα έχει αναφέρει ότι συμπαθεί τον Αλέξη Τσίπρα και γι’ αυτό ήθελε να του χαρίσει το κείμενό της.

Γιατί πάγωσαν τα χαμόγελα

Η συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών συνεχίστηκε και όλα έδειχναν ότι η εθιμοτυπική αυτή συνάντηση θα ολοκληρωνόταν αφήνοντας και τους δύο άνδρες, όπως ξεκίνησε, με το χαμόγελο στα χείλη. Η κουβέντα πήγε στην Συνταγματική Αναθεώρηση με ειδικότερη αναφορά στην ανάγκη να αναζητηθεί κοινός τόπος σε θέματα που φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι, όπως είναι η ανάγκη για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί της ευθύνης υπουργών.

Ο Κώστας Τασούλας λέγεται ότι υπενθύμισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι ήδη από το 2006 είχε συνυπογράψει σχετική κοινοβουλευτική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αναθεώρηση του άρθρου 86. Επί της ουσίας, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποδοθεί στη Δικαιοσύνη η πρωτοβουλία δίωξης πολιτικών προσώπων, χωρίς ωστόσο αυτή η νέα ρύθμιση να διευκολύνει την υπερβολή της «καταγγελιομανίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση, ωστόσο, όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα αυτό λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, εφόσον δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα.

Στο σημείο αυτό, στην συζήτηση για την ίδρυση του κόμματος υπήρξε η διαρροή που ενόχλησε σφόδρα τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στο non paper που λέγεται ότι κυκλοφόρησε γίνεται αναφορά στα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού. «Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα;» ερωτά ο συγγραφέας του για δώσει μόνος του την απάντηση: «Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται. Παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή».

Η άμεση απάντηση Τσίπρα που έβγαλε είδηση

Άμεση ήταν η απάντηση του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού που δεν άφησε ασχολίαστη την παραπάνω αναφορά. «Η συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης» τονίστηκε χαρακτηριστικά από τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.

Άνθρωποι κοντά στον πρώην πρωθυπουργό επεσήμαναν ότι με 21 λέξεις ο Αλέξης Τσίπρας είπε περισσότερα από όσα έχει αποκαλύψει στις τελευταίες ομιλίες του. Πρώτον ότι ο ίδιος θα κάνει ανακοινώσεις και θα προσδιορίσει τον χρονικό ορίζοντα των επόμενων κινήσεων του και κυρίως στα σχέδια του δεν είναι η δημιουργία ενός κόμματος, μεταξύ φίλων ή παλιών και νέων συντρόφων αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο πολιτικά: «Η ανασύνθεση και επανίδρυση της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης».

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο INTIME NEWS

