Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

Ο «Αόρατος Μπάμπης» που επί δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων χωρίς κανείς να γνωρίζει τα στοιχεία του

Αίσιο τέλος είχε μια ιδιαίτερη ιστορία η οποία είχε ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια στα Χανιά, όταν ένας άνδρας που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας ξεκίνησε να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων.

Τον Αύγουστο του 2024 η Γραμμή Ζωής είχε δημοσιοποιήσει ανακοίνωση για τον αγνώστου στοιχείων άνδρα λέγοντας:

«Στις 08/04/24 εντοπίστηκε περιπλανώμενος, ενήλικος, στην περιοχή του Δημοτικού Κήπου Χανίων, στα Χανιά Κρήτης. Την ημέρα που εντοπίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ, μαύρο μπουφάν και μαύρα στρατιωτικά μποτάκια.

Δηλώνει το όνομα: Χαράλαμπος Βωβός.

Δηλώνει ότι είναι 44 ετών.

Δεν δύναται να θυμηθεί τα λοιπά προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία των οικείων του. Αναζητείται η οικογένειά του.

Ο ενήλικος, εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος", όπου έγιναν προσπάθειες εντοπισμού του οικογενειακού του περιβάλλοντος, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Έκτοτε ο άνδρας αγνώστου στοιχείων νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων, δίχως να τον έχει αναζητήσει κανείς. Μάλιστα τοπικά του «απονεμήθηκε» το ψευδώνυμο «Αόρατος Μπάμπης», καθώς κανείς δεν γνώριζε κάτι για εκείνον

Ωστόσο όλα έμελλε να αλλάξουν μετά την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» που αποφάσισε να ασχοληθεί με την εν λόγω υπόθεση και να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει τους οικείους και τους συγγενείς του.

Μέσω της εκπομπής λοιπόν, εμφανίστηκε ένας άνδρας, φίλος του «Αόρατου Μπάμπη» από τα εφηβικά τους χρόνια, ο οποίος ενημέρωσε τόσο τις Αρχές όσο και το νοσοκομείο Χανίων.

Ο φίλος του, Μάριος, μοιράστηκε αναμνήσεις από την εφηβική τους φιλία στο ΕΠΑΛ Ταύρου, όπου σπούδαζαν παρέα μηχανικοί αυτοκινήτων, σημειώνοντας ότι ήταν καθημερινά μαζί και μάλιστα ο Μπάμπης είχε σκοπό να γίνει κουμπάρος του. Όπως είπε, τον γνώριζε ως Μπάμπη Σιόμπο, ενώ το προσωνύμιο «Βωβός» δόθηκε πρόσφατα μέσω του Silver Alert. Ο Μάριος έστειλε επίσης στην εκπομπή παλιές φωτογραφίες τους, ακόμη και από τον γάμο του φίλου του.

Σύμφωνα με τον Μάριο, ο Μπάμπης είχε πάντα επαφή με τη μητέρα και την αδελφή του, ενώ το διαζύγιο των γονιών είχε οδηγήσει τη μητέρα να μετακομίσει με τα παιδιά στα Χανιά. Ο φίλος του τόνισε ότι η επικοινωνία τους χάθηκε όταν ο Μπάμπης άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. «Όταν τον είχα πιέσει λίγο εγώ για να τον πάω σε έναν γιατρό, τότε εξαφανίστηκε ο Μπάμπης. Έκλεισε τηλέφωνο και χάθηκε και από το σπίτι. Έτσι χάσαμε τις επαφές με τον Μπάμπη».

Μετά από έρευνα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Μπάμπης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979 και ότι η μητέρα του ζει σήμερα σε ηλικία περίπου 83 ετών.

Το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστούν οι συγγενείς του και, με την υποστήριξη των γιατρών, να μπορέσει να αναλάβει ξανά τη ζωή του.