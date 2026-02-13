Το ΙΝΕΛ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με δράσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας υλοποιεί σειρά δράσεων αφιερωμένων στη διδασκαλία και τη διάδοσή της

Το ΙΝΕΛ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με δράσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
ΕΛΛΑΔΑ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας (ΙΝΕΛ) υλοποιεί σειρά δράσεων αφιερωμένων στη διδασκαλία και τη διάδοσή της, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και φίλους της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δράσεις του Φεβρουαρίου περιλαμβάνουν ψηφιακές πρωτοβουλίες με διεθνή απήχηση, παρεμβάσεις σε σχολικό περιβάλλον καθώς και ανοιχτό κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής γλώσσας με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη και τη νέα γενιά.

Συνέντευξη «Τα λέμε Ελληνικά»

Κεντρικό πρόσωπο των φετινών δράσεων του ΙΝΕΛ είναι ο Γκαρέν Κιουρκτσιούογλου, ο 17χρονος σπουδαστής της ελληνικής γλώσσας, Αρμένιος της Πόλης, ο οποίος άρχισε να μαθαίνει ελληνικά σε ηλικία 9 ετών από αγάπη για την ελληνική γλώσσα. Με το μήνυμά του αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα και μας υπενθυμίζει τη σημαντικότητα του να δοθούν κίνητρα στις νεότερες γενιές να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να συνεχίσουν το ταξίδι της.

Δείτε τη συνέντευξη εδώ: http://bit.ly/4kuK86D

Δύο Ψηφιακά Λευκώματα

Το ΙΝΕΛ παρουσιάζει το λεύκωμα (ψηφιακή έκδοση με δυνατότητα εκτύπωσης) «Τι σημαίνει διδάσκω ελληνικά;», μια έκδοση-αφιέρωμα στους εκπαιδευτικούς της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα εκφράστηκαν με ζεστασιά και αγάπη από τους ίδιους για το έργο που επιτελούν. Με συμμετοχές από την Ελλάδα και 24 χώρες του εξωτερικού, το ΙΝΕΛ χτίζει γέφυρες επικοινωνίας με τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα σε όλον τον κόσμο και επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΙΝΕΛ να λειτουργεί ως παγκόσμιος συνδετικός κρίκος για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Διαβάστε το λεύκωμα εδώ: https://bit.ly/4rvkCAZ

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΙΝΕΛ παρουσιάζει ακόμη ένα ψηφιακό λεύκωμα (με δυνατότητα εκτύπωσης) «Οι Γραμματοήρωες μιλούν με τα παιδιά», όπου πρόκειται για μια καινοτόμο δράση με σκοπό να δώσει σε μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να παίξουν με τους χαρακτήρες και τις λέξεις, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν δικές τους ιστορίες. Μέσα από τη δημιουργική συνεργασία 79 μαθητών και 18 εκπαιδευτικών από οκτώ χώρες, δημιουργήθηκαν 38 πρωτότυπες ιστορίες. Το ψηφιακό βιβλίο με τα έργα των παιδιών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Διαβάστε το λεύκωμα εδώ: https://bit.ly/3Zw7sak

Διαδραστική ομιλία στο Λάτσειο δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Η ομιλία της πρόεδρου του ΙΝΕΛ, Ευαγγελίας Γεωργαντζή, στο Λάτσειο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών έχει στόχο τα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά τη διαχρονικότητα και την αξία της ελληνικής γλώσσας, ανακαλύπτοντας μέσα από τη συμμετοχή τους τη δυναμική της ως ζωντανού πολιτισμικού φορέα.

4+1 δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια «Στην τάξη και στην πράξη»

Παράλληλα με τις επετειακές δράσεις, το ΙΝΕΛ διοργανώνει τη σειρά δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων «Στην τάξη και στην πράξη». Πρόκειται για 4+1 σεμινάρια που συνδυάζουν το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικά παραδείγματα μέσα από τα βιβλία της σειράς «Ελληνικά για σας» (Α1&Α2). Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και νέοι τρόποι αξιοποίησης του υλικού για εφαρμογή στην τάξη. Τα πρώτα 2 σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 28/2 και θα ακολουθήσουν 2 ακόμη σεμινάρια στις 28/3 και 1 στις 25/4.

Τη σειρά σεμιναρίων διανθίζει η ενδιαφέρουσα ομιλία του καθηγητή Γιάννη Εμίρη για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση στις 5/3/2026.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους/όσες παρακολουθήσουν το σύνολο των σεμιναρίων. Δείτε τα θέματα και το πρόγραμμα των σεμιναρίων εδώ: https://bit.ly/4twwYdm

Εγγραφείτε στα σεμινάρια συμπληρώνοντας τη φόρμα: https://bit.ly/4bKHyHe

Μέσα από τις δράσεις του, το ΙΝΕΛ ενισχύει σταθερά τον ρόλο του ως φορέας που συνδέει εκπαιδευτικούς, μαθητές και φίλους της ελληνικής γλώσσας σε όλον τον κόσμο. Το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας (ΙΝΕΛ) είναι πρωτοβουλία του Qualco Foundation και ιδρύθηκε με σκοπό τη διατήρηση, διάδοση και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Qualco Foundation, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του Qualco Group, αποτελεί, μαζί με το Qualco Group, ιδρυτικό υποστηρικτή του ΙΝΕΛ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τα σεμινάρια, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕΛ in-el.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook @inelgrsocial, Instagram @inel.gr, YouTube @inel_institute).

