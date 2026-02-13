Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο: Επιστολική ψήφος στις επόμενες εθνικές εκλογές

Ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος στάθηκαν στη μεγάλη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου, με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές

Newsbomb

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο: Επιστολική ψήφος στις επόμενες εθνικές εκλογές

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, Μακάριο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (13/02) στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος μίλησαν για τη διάταξη που αφορά την επιστολική ψήφο και θα καταδείξει δυνητικά το έμπρακτο ενδιαφέρον του παγκόσμιου Ελληνισμού και ειδικά του Ελληνισμού της Αυστραλίας, για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «είναι πάντα ξεχωριστή η χαρά τού να σας συναντώ, Σεβασμιώτατε, πόσω μάλλον καθώς επίκειται και η επίσκεψή μου στην Αυστραλία. Μετά από πολύ καιρό θα επισκεφθεί Έλληνας πρωθυπουργός την Αυστραλία και θα έχει την ευκαιρία, επ’ αφορμή και της 25ης Μαρτίου, να συναντήσει την τόσο δυναμική ελληνική ομογένεια.

Πιστεύω ότι μέχρι τότε θα μπορούμε να κομίσουμε και πολύ καλά νέα, καθώς θα έχουμε, ελπίζω, ψηφίσει με αυξημένη πλειοψηφία, η οποία φαίνεται να διαμορφώνεται στη Βουλή, και τη διάταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους κατοικούντες εν Αυστραλία συμπολίτες μας να ψηφίζουν επιστολικά στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Θεωρώ ότι θα είναι μία πολύ μεγάλη κατάκτηση ιστορικά για τον Ελληνισμό και προσβλέπω σε μία δυναμική συμμετοχή, η οποία θα καταδείξει και το έμπρακτο ενδιαφέρον του παγκόσμιου Ελληνισμού, και ειδικά του Ελληνισμού της Αυστραλίας, για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα».

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, Μακάριο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, Μακάριο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

EUROKINISSI.

«Βέβαια, ελπίζω και εύχομαι -και έχω εργαστεί προσωπικά- μέχρι τότε να έχουμε ολοκληρώσει επί της αρχής -να έχουμε συμφωνήσει δηλαδή, και αν δεν την έχουμε ακόμα τυπικά υπογράψει, αλλά να την ανακοινώσουμε- τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, η οποία τόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία και προφανώς για τους Έλληνες στην Αυστραλία που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα», ολοκλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος σημείωσε ότι «εμείς γι’ αυτό είμαστε χαρούμενοι και σας περιμένουμε πραγματικά με πολύ χαρά, διότι η επίσκεψή σας αναδεικνύεται και αποδεικνύεται ότι δεν θα είναι εθιμοτυπική, αλλά ουσιαστική. Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας αυτό θέλει και αυτό περιμένει από εσάς και γι’ αυτό είναι έτοιμος να σας υποδεχτεί με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ ενθουσιασμό.

Τα γνωρίζουμε αυτά που μας είπατε, ότι δουλεύετε, τα ετοιμάζετε, τα φροντίζετε για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας. Είστε ο πρωθυπουργός της διασποράς, όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των Ελλήνων, και εμείς το αναγνωρίζουμε και το εκτιμούμε και σας περιμένουμε με χαρά».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μάνδρας πρωτοπόρει με το «Κουτί Καλωσορίσματος» για κάθε οικογένεια με νέο μέλος

13:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Καστοριά μπορεί να επιτύχει οικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και ευημερία»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηλεία: Δέντρο έπεσε σε σπίτι στο Κατάκολο - Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο: Αισιοδοξία για επιστολική ψήφο στις επόμενες εθνικές εκλογές

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Απαγχονισμένος βρέθηκε στο σπίτι του 55χρονος

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Τσίπρα σε Στουρνάρα με βαρείς χαρακτηρισμούς: «Αποτυχημένος υπουργός Οικονομικών - Αξίζει να οριστεί και... ισόβιος Διοικητής»

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νομιμότητα παντού»: Το σύνθημα Μητσοτάκη για τα «σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη Μονάχου: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προειδοποιεί την Ευρώπη για μία «νέα εποχή στη γεωπολιτική»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Με αποκάλεσε κάθαρμα – Περιφέρεται στο δικαστήριο με το καπέλο»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός βρέθηκε άνδρας στη βεράντα του σπιτιού του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις επόμενες ημέρες - «Ηρεμεί η ατμόσφαιρα»

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Λάζαρος Ρότα στο Allwyn Game Time: «Να μείνουμε κορυφή, να γράψουμε ιστορία στην Ευρώπη»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Giannis FR34K Gummies: Ο Αντετοκούνμπο λάνσαρε τα δικά του ζελεδάκια

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Το θρυλικό L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda στην Σπάρτη

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοψία Χαρδαλιά στο ρέμα Πικροδάφνης: «Θωράκιση με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής»

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είσαι Ομηρικός, είσαι Καβαφικός»: Το non paper της Προεδρίας, το τσίπουρο, η μητέρα του Κώστα Τασούλα και η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» θερμοκήπια στην Ιεράπετρα

12:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με το «Σόι σου» ο ALPHA δεν έχασε ποτέ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είσαι Ομηρικός, είσαι Καβαφικός»: Το non paper της Προεδρίας, το τσίπουρο, η μητέρα του Κώστα Τασούλα και η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα

09:40LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: Η επιθυμία να παίξει στο τηλεπαιχνίδι «ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και η παρέμβαση Αρναούτογλου

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στα Άνω Λιόσια: 44χρονος ασελγούσε σε ανήλικα δίνοντάς τους χρήματα

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Απολύμανση των τρακτέρ πριν φτάσουν στη Αθήνα - Ο λόγος που γίνεται

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Giannis FR34K Gummies: Ο Αντετοκούνμπο λάνσαρε τα δικά του ζελεδάκια

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αριστείδης Μανωλάκος

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Με αποκάλεσε κάθαρμα – Περιφέρεται στο δικαστήριο με το καπέλο»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηλεία: Δέντρο έπεσε σε σπίτι στο Κατάκολο - Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός βρέθηκε άνδρας στη βεράντα του σπιτιού του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Απαγχονισμένος βρέθηκε στο σπίτι του 55χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ