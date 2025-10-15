«Παίζουν τα ρέστα τους» τα στελέχη των καναλιών: Ποιες νέες εκπομπές είναι στα σκαριά

Οι περισσότερες εκπομπές μπορεί να έχουν βγει στον αέρα διεκδικώντας το δικό τους μερίδιο τηλεθέασης, όμως τα στελέχη των σταθμών έχουν κι άλλα χαρτιά στα χέρια τους.

Συγκεκριμένα, το προσεχές διάστημα, θα δούμε νέα μαγκαζίνο και πρότζεκτ να προσγειώνονται στη μεσημεριανή και βραδινή ζώνη με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, στις 14.15, μία ψυχαγωγική εκπομπή παίρνει θέση στο πρόγραμμα του OPEN. Συγκεκριμένα, το νέο μαγκαζίνο θα φέρει τον τίτλο «Ώρα για ψυχαγωγία» με παρουσιαστή τον Θανάση Πάτρα. Ο οικοδεσπότης, με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια και να παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο. «Αν δεν σου πέτυχε το φαγητό, αν γύρισες με χάλια διάθεση από τη δουλειά ή αν βαρέθηκες τις στενάχωρες ειδήσεις, η συντροφιά τους θα σε κερδίσει, στην πιο feelgood εκπομπή της χρονιάς. Εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα πέφτουν στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Στο team θα βρίσκεται και η Ναταλία Ανδρικοπούλου για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Στο OPEN ετοιμάζουν και ένα βραδινό κόνσεπτ, με τέσσερις γυναίκες. Έλενα Χριστοπούλου, Σοφία Μουτίδου, Δάφνη Καραβοκύρη και Ελίνα Παπίλα, έχουν «κλειδώσει» και αναμένεται να σχολιάζουν θέματα κοινωνικά.

Στο ίδιο μέτωπο «ψήνεται» και μία εκπομπή το Σαββατοκύριακο, με κεντρικούς παρουσιαστές τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα. Η ομάδα, αν και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα έχει αρκετά πρόσωπα από προηγούμενες σεζόν της Κατερίνας Καινούργιου.

Ένα από τα πρόσωπα, που απασχολεί, είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Μετά το τέλος της καλοκαιρινής της εκπομπής στον ΑΝΤ1, η παρουσιάστρια βρίσκεται σε συζητήσεις με το κανάλι για να βρεθεί το κατάλληλο πρότζεκτ. «Σε λίγο διάστημα θα δούμε τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Η δική μου συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία σχέση με την Ελένη Τσολάκη, δεν εμπλέκονται αυτά τα δύο πράγματα με κανέναν τρόπο… Εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1, ο καθένας κάνει τις συμφωνίες του. Όσον αφορά το συμβόλαιό μου, είναι θέμα του δικηγόρου και του σταθμού», είπε σε πρόσφατες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Όσον αφορά στον ΣΚΑΪ; Αναζητείται ένα νέο πρόγραμμα για να πάρει τη θέση του «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου. Το προσεχές διάστημα θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.