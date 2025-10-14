OPEN: Ο Θανάσης Πάτρας έρχεται στη μεσημεριανή ζώνη - Η πρεμιέρα και η ομάδα

Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, στις 14.15, μία ψυχαγωγική εκπομπή παίρνει θέση στο πρόγραμμα του OPEN. Συγκεκριμένα, το νέο μαγκαζίνο θα φέρει τον τίτλο «Ώρα για ψυχαγωγία» με παρουσιαστή τον Θανάση Πάτρα.

Ο παρουσιαστής, με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια και να παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο.

«Αν δεν σου πέτυχε το φαγητό, αν γύρισες με χάλια διάθεση από τη δουλειά ή αν βαρέθηκες τις στενάχωρες ειδήσεις, η συντροφιά τους θα σε κερδίσει, στην πιο feelgood εκπομπή της χρονιάς. Εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα «πέφτουν» στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό», αναφέρεται.

Η ομάδα της νέας εκπομπής

«Ο Θανάσης βγαίνει έξω, τριγυρνά στην Αθήνα και μιλάει με όλους, για όλα.. και τον συναντάς στα πιο απίθανα μέρη! Ώρα για ψυχαγωγία, ώρα για ξεκούραση, ώρα για επικοινωνία, αλλά και ώρα για τηλεοπτικά νέα, με την πάντα ενημερωμένη Ναταλία Ανδρικοπούλου, η οποία θα δίνει το πικάντικο τηλεοπτικό παρασκήνιο. Αν θέλεις να κάνεις ένα χαρούμενο διάλειμμα στη φορτωμένη ημέρα σου, τότε συντονίσου καθημερινά στο OPEN στις 14.15, γιατί είναι ώρα…για ψυχαγωγία», προστίθεται.

Ο Θανάσης Πάτρας

