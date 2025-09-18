Το «Voice» σανίδα σωτηρίας και το OPEN σε τροχιά ψυχαγωγίας

Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της τηλεοπτικής χρονιάς και ανάμεσα στον κυκεώνα των νέων προγραμμάτων, των χαμηλών ποσοστών και των προβληματισμών, επιστρέφουν επιτέλους ωραία σόου στην ελληνική τηλεόραση. Ο πλουραλισμός είναι μεγάλο αγαθό άλλωστε στη μικρή οθόνη, ακόμη και σε εποχές που τα στελέχη μετρούν το κάθε ευρώ.

Έτσι, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, το «Voice» θα επιστρέψει στη συχνότητα του ΣΚΑΪ με δοκιμασμένη συνταγή. Η παρέα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε την προηγούμενη σεζόν, με αληθινή χημεία, χαρούμενη διάθεση, ατάκες και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν, παίρνει ξανά τη θέση της για ακόμη πιο δυνατές μουσικές μονομαχίες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, με τη μουσική γνώση, την εμπειρία, το χιούμορ και τα απρόβλεπτα... challenges, προσπαθούν να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να ενταχθούν στην ομάδα τους. Να πούμε ότι τα στελέχη του καναλιού δικαίως επέμειναν να έχουν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη φαρέτρα τους. Όχι μόνο γιατί είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά και γιατί οι ατάκες του μετά από όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σίγουρα θα απασχολήσουν. Ο σταθμός προσδοκά υψηλά ποσοστά από το «Voice» και όχι άδικα. Ειδικά τώρα, που τα στοιχήματα στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα, ένα λαμπερό σόου με σταθερά νούμερα είναι σωτηρία.

https://www.instagram.com/p/DOquaXTCKN6/

Την ίδια ώρα, στο OPEN φαίνεται ότι ανάβει ξανά το φως της ψυχαγωγίας. Το Σάββατο πρεμιέρα κάνουν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου, μετά από την αξιοπρεπέστατη πορεία του καλοκαιριού. Το δίδυμο βρήκε τη χημεία του, ο Λάμπρος είναι ένα πολλά υποσχόμενο πρόσωπο ενώ η Ιωάννα διανύει την πιο ώριμη φάση της.

Όμως, τα στελέχη δεν θα μείνουν μόνο στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Οι επαφές για την επιστροφή της Barkingwell Media προχωρούν και, όπως φαίνεται, οι δύο πλευρές έχουν στα σκαριά ένα γυναικείο μαγκαζίνο στα πρότυπα του «Booth» που θα βγαίνει στον αέρα καθημερινά, το μεσημέρι. Ο Θανάσης Πάτρας, ένα από τα καλύτερα και πιο εργατικά παιδιά του χώρου, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μένει εκτός OPEN ευελπιστώντας σύντομα να βρεθεί η θέση που του αξίζει.

Παράλληλα υπάρχουν σκέψεις και ο Γρηγόρης Γκουντάρας να περάσει το κατώφλι του καναλιού της Παιανίας, χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει κάποια απόφαση.

Διαβάστε επίσης