«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής – Τι είπε ο Κωνσταντάρας

Με χιούμορ και δόση… αυτοσαρκασμού άρχισε την εκπομπή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σχολιάζοντας με ανάλαφρη διάθεση την απουσία της Ιωάννας Μαλέσκου από το πλατό.

Χαριτολογώντας, αναφέρθηκε στο γνωστό… ρεκόρ του Γιώργου Λιάγκα και έκανε τη δική του αναφορά στην ομάδα του.

«Είναι η δεύτερη μέρα μας και όπως ακριβώς διαπιστώσατε, το δυσάρεστο που έχω να σας πω και να σπάσουμε το ρεκόρ του Γιώργου Λιάγκα, αποφάσισε να κοιμάται…

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αποχώρησε στις τρεις εκπομπές, η Ιωάννα αποχώρησε στην πρώτη εκπομπή. Εντάξει, πλάκα κάνω, η Ιωάννα είχε μία οικογενειακή υποχρέωση», είπε στην έναρξη ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Αργότερα φυσικά εμφανίστηκε η Ιωάννα Μαλέσκου, λέγοντας: «Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Δεν με πήρε ο ύπνος, έχω σηκωθεί αχάραγα, σήμερα ήταν η δεύτερη Κυριακή που έπρεπε να κοινωνήσω το παιδάκι μου, έχω άλλη μία. Θα δείξετε κατανόηση. Ήμασταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Φανουρίου, στο Κορωπί».

Τότε ο παρουσιαστής απάντησε: «Κι εγώ είπα ρε παιδί μου, ότι θέλεις να σπάσεις το ρεκόρ του Ποσειδώνα…». «Τέτοιες πρωτιές δεν τις θέλουμε», είπε με χιούμορ η Ιωάννα Μαλέσκου.