Τηλεθέαση: Μεγάλη έκπληξη από τον ALPHA -Τι έκανε Φερεντίνος και Φάρμα

Συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον τα νούμερα τηλεθέασης…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι σκληρός στη βραδινή ζώνη, όμως υπάρχουν προγράμματα που κάνουν τη διαφορά.

Χαρακτηριστικά, η σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» -από τις 20.00 έως τις 21.00- σημείωσε 20,1% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 20,3% στο σύνολο και 14,7% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά εποχής «Porto Leon» κράτησε παρέα στο 15,8% στο σύνολο και στο 13,1% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, η κωμωδία «Hotel Elvira» έκανε 10,1% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που παίρνει το lead in, έκανε 16,5% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 13,7% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel», από τις 21.00 έως τις 22.30, έκανε 15,8% στο σύνολο και 11,4% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Σέρρες», που ακολούθησαν, έκαναν 10,7% στο σύνολο και 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR το ριάλιτι «Φάρμα» έκανε 8,4% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ το τηλεπαιχνίδι «The Wall» κατέγραψε 8,3% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό.

Στην ΕΡΤ1, η σειρά το «Παιδί» έκανε 2% στο σύνολο και 2,3% στο δυναμικό κοινό ενώ η κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» κατέγραψε 1,7% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

