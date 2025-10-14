Η Μαρίλια Μητρούση στο Newsbomb.gr: «Δεν μου δόθηκε τίποτα χαριστικά στη δουλειά»

Η πρωταγωνίστρια της σειράς του ALPHA, «Να μ’αγαπάς», αποκαλύπτεται…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Είναι μία από τις πιο λαμπερές και πολλά υποσχόμενες παρουσίες της μικρής οθόνης, με ομορφιά που καθηλώνει και ταλέντο που αποδεικνύει ότι ήρθε για να μείνει. Η Μαρίλια Μητρούση, με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Εβίτας στην καθημερινή σειρά του ALPHA «Να μ’αγαπάς», ανοίγει τα χαρτιά της και μιλά για όλα…

Πώς είναι η εμπειρία από τα γυρίσματα;

Θα αναφερθώ κυρίως στο σκηνοθετικό κομμάτι και στον Γιώργο Παπαβασιλείου, γιατί έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία σειρά που δεν θυμίζει καθημερινή. Ήξερα από την πρώτη στιγμή γιατί θέλω να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρόνος πιέζει, υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την παράδοση των επεισοδίων, όμως μέσα σε μία τέτοια πίεση το αποτέλεσμα είναι κινηματογραφικό. Οι κόποι όλων μας ανταμείβονται.

Οι συνθήκες στα γυρίσματα, πολλά εκ των οποίων είναι εξωτερικά, είναι δύσκολες;

Κάνω τέσσερα χρόνια τηλεόραση, αυτές είναι οι συνθήκες. Μου φαίνεται πλέον φυσιολογικό ότι έξω θα έχει κρύο και εγώ θα φοράω καλοκαιρινά ρούχα. Είμαστε τυχεροί που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οι συνθήκες, κάποιες φορές, μπορεί να είναι δύσκολες, όμως πόσοι άνθρωποι γύρω μας κάνουν μια δουλειά που δεν τη θέλουν, πόσα νέα παιδιά βγαίνουν από τις σχολές και δεν έχουν δουλειά. Επομένως, είμαι πάντα ευγνώμων γι’ αυτό που κάνω.

Περίμενες ότι στην πορεία σου μέχρι τώρα θα έρθουν αυτές οι ωραίες δουλειές-συνεργασίες;

Δεν ξέρω αν το περίμενα, βέβαια το προσπαθούσα πολύ. Δεν μου δόθηκε τίποτα χαριστικά, ούτε τυχαία. Έχει τύχει δηλαδή να γίνω ενοχλητική και να στείλω σε casting director, μέσα σε μία εβδομάδα, τέσσερις φορές μήνυμα. Υπάρχουν και στιγμές απελπισίας, που περιμένεις να χτυπήσει το τηλέφωνο και λες «τώρα δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ... Δεν θα κάνω ποτέ καριέρα».

Η Εβίτα, η ηρωίδα σου, πώς σου φάνηκε στην αρχή, όταν διάβασες για πρώτη φορά το σενάριο;

Προβληματίστηκα… Ο σκηνοθέτης, όμως, μου τόνισε ότι ο ρόλος έχει πάρα πολύ βάθος και είναι δύσκολος. Κατάλαβα, λοιπόν, ότι -παρά το κακομαθημένο κομμάτι του χαρακτήρα της- πρέπει να δείξει ότι είναι ένα καλό κορίτσι. Η Εβίτα, λοιπόν, είναι ένα παιδί που προσπαθεί να αγωνιστεί για να έχει φωνή μέσα σε μια οικογένεια, που όλοι δίνουν σημασία αλλού. Η Εβίτα είναι ένα παιδί αδικημένο, έχει συνηθίσει στα υλικά αγαθά και στερείται την αγάπη και την αποδοχή.

Θα μας δώσεις ένα μικρό spoiler για το μέλλον της;

Η Εβίτα αλλάζει πολύ και ουσιαστικά. Θα την δούμε να αποφασίζει να φύγει για το Μιλάνο. Όσο κι αν οι γονείς της πιστεύουν ότι θα κάνει το καπρίτσιο της, αυτή θέλει να τους αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει, θέλει να ασχοληθεί με τις σπουδές της. Η Εβίτα θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τις πληγές και τα τραύματά της.

Έχεις κοινά στοιχεία με την Εβίτα;

Η ηρωίδα μου θα έδινε και τη ζωή της για τους ανθρώπους της, αυτό είναι ένα κοινό μας στοιχείο.

Είναι αφοσιωμένη στον κόσμο των social media. Ποια είναι η δική σου σχέση με τα μέσα δικτύωσης;

Η καλύτερη. Στην τηλεόραση, καλώς ή κακώς, πιστεύω ότι παίζει ρόλο το κομμάτι των social media. Έχουμε δει και ανθρώπους, που δεν είναι του χώρου, να έχουν ρόλους και μάλιστα πρωταγωνιστικούς λόγω της εικόνας τους στα μέσα δικτύωσης. Κάποιες φορές μπορεί να με κουράζουν, κάποιες φορές μου αρέσουν λόγω προβολής. Θα δανειστώ κάτι που λέει η μητέρα μου… Είναι γελοίο να λες «δεν μου αρέσει η προβολή και ντρέπομαι»… Αν δεν σου αρέσει η προβολή, να γίνεις τραπεζική υπάλληλος. Το επάγγελμά μας έχει επαφή με τον κόσμο, εκείνος θα σε χειροκροτήσει, θα σε θαυμάσει.

Ποια είναι τα όνειρά σου;

Να έχω κάθε χρόνο πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν θέλω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ονειρεύομαι και έναν καλό ρόλο στο θέατρο, τον οποίο δεν τον κυνήγησα φέτος λόγω των τηλεοπτικών υποχρεώσεων.

Οι γονείς σου [Μιχάλης Μητρούσης, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου], τι σου λένε;

Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για να βγάλω τα πόδια μου από τα παπούτσια των γονιών μου. Δεν έχω σταθεί στις πλάτες τους ούτε ένα λεπτό, σε αυτήν την πορεία που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες τους. Επίσης, είναι πολύ συγκινητικό που όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για τους γονείς μου… Αναφορικά με το τι μου λένε… Η μανούλα μου με παίρνει τηλέφωνο και λέει: «Βλέπω το παιδάκι μου και σου στέλνω φιλάκι από την οθόνη». Ο μπαμπάς μού λέει πάντα καλά λόγια, αλλά θα κάνει και τη σωστή κριτική. Δεν είναι ότι είναι γονείς κουκουβάγιες.

