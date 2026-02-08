Γέννησε η Άννα Κορακάκη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

Η Ελληνίδα σπουδαία αθλήτρια έγινε μητέρα στο μεγαλύτερο επίτευγμα της μέχρι τώρα ζωής της, θέλοντας να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά απ’ τα φώτα της δημοσιότητας.

Τις πιο όμορφες, χαρούμενες και συγκινητικές στιγμές της, ζει η Άννα Κορακάκη. Η Ελληνίδα σπουδαία αθλήτρια της σκοποβολής, έγινε πρόσφατα μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Στα 29 της χρόνια η χρυσή Ολυμπιονίκης της Ελλάδας αρχικά θέλησε να κρατήσει την χαρμόσυνη είδηση μακριά απ’ τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι που την έκανε γνωστή μέσω social media.

Το ευτυχές γεγονός με τη γέννηση της μικρούλας, ήταν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Κάνοντας ευτυχισμένη την Άννα, αλλά και τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Ιδιαίτερα και συγκινητικά τα λόγια τα οποία επέλεξε για να δείξει τη χαρά της:

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις· όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε.
Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο & μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά -καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της- υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της.

Καλώς μας ήρθες, ζωή μας».

