Προβλήματα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης - Συνωστισμός και καθυστερήσεις σε σταθμούς

Με σημαντικά προβλήματα πραγματοποιούνται από το πρωί της Τρίτης τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς σε τμήμα της βασικής γραμμής η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μία τροχιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μετρό, «από το σταθμό Ανάληψη έως το σταθμό Πανεπιστήμιο η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής».

Η σχετική ειδοποίηση παραμένει ενεργή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 10 το πρωί.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς τη Νέα Ελβετία ή τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό θα πρέπει να μετεπιβιβάζονται στο σταθμό “Πανεπιστήμιο” για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

Η βλάβη σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, ένας συρμός ακινητοποιήθηκε κοντά στον σταθμό Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικού προβλήματος. Ως αποτέλεσμα, τα δρομολόγια στην Τροχιά 1, με κατεύθυνση από Νέα Ελβετία προς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, σταματούν προσωρινά στο σταθμό Ανάληψη.

Από εκεί, οι επιβάτες μετεπιβιβάζονται στην Τροχιά 2 έως και το Πανεπιστήμιο, όπου αποβιβάζονται και περιμένουν στην πλατφόρμα τον ίδιο συρμό. Ο συρμός πρώτα αναχωρεί προς Νέα Ελβετία και στη συνέχεια επιστρέφει για να παραλάβει τους επιβάτες με κατεύθυνση προς το κέντρο και τους υπόλοιπους σταθμούς.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο συνωστισμό τόσο στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο, όσο και εντός των συρμών, με πολλούς επιβάτες να εκφράζουν τον εκνευρισμό τους για τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία.