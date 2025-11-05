Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση της Καλαμαριάς θα λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ο Νίκος Ταχιάος επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εμπορική λειτουργία, τονίζοντας πως η ασφάλεια και η πιστοποίηση του δικτύου, μαζί με την επέκταση Καλαμαριάς, επιβάλλουν προσωρινές διακοπές για δοκιμές

Αρχείου - Eurokinissi
Αναγκαία χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος την προσωρινή διακοπή του Μετρό Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι γίνεται προκειμένου το σύστημα να παραδοθεί στους πολίτες απολύτως ασφαλές, αξιόπιστο και πιστοποιημένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όπως τόνισε, το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της Αθήνας, καθώς λειτουργεί χωρίς οδηγό, ως ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Εξήγησε πως προκειμένου να λειτουργήσει με απόλυτη ασφάλεια και για να ενσωματωθεί σε αυτό και η επέκταση της Καλαμαριάς, απαιτείται η πλήρης συμβατότητα όλων των συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι έξι επιμέρους συμβάσεις πρέπει να «δέσουν» μεταξύ τους και παράλληλα, τα 15 νέα τρένα που θα συνδεθούν με το δίκτυο, να δοκιμαστούν στην υπάρχουσα και στη νέα γραμμή και να διανύσουν τουλάχιστον 10.000 χιλιόμετρα το καθένα.

Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, το δίκτυο θα πιστοποιηθεί εκ νέου από έναν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης συστημάτων και διαδικασιών, το οποίο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «θα βεβαιώσει και την ορθή εγκατάσταση των συστημάτων και την ορθή λειτουργία των τρένων και βεβαίως και των διαδικασιών που είναι πάρα πολύ σημαντικές».

Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, ήδη το Μετρό έχει εκτελέσει πάνω από 1.780.000 συρμοχιλιόμετρα, εκ των οποίων πάνω από 1,5 εκατομμύριο ήταν σε εμπορικές διαδρομές, αποδεικνύοντας τη δυναμική και τη συμβολή του στην καθημερινότητα της πόλης. Ανέφερε ακόμα ότι η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε όλες τις πόλεις που διαθέτουν αυτόματο μετρό, όπως η Κοπεγχάγη και το Μιλάνο, όπου επίσης απαιτήθηκαν προσωρινές διακοπές λειτουργίας, πριν από την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα.

«Παραδίδουμε το Μετρό, όταν αυτό θα είναι απολύτως ασφαλές για τους πολίτες και απολύτως λειτουργικό», δήλωσε ο Υφυπουργός. Συμπλήρωσε ότι το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, προσθέτοντας ότι πριν από αυτήν, θα χρειαστεί και μία δεύτερη διακοπή προκειμένου να γίνουν οι πιστοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι η λειτουργία του Μετρό έχει αλλάξει την πόλη της Θεσσαλονίκης: «Είμαστε συνεπείς, παραδίδουμε στην πόλη ένα Μετρό για το οποίο είμαστε περήφανοι, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουμε και στην επέκτασή του στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

