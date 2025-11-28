Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 11 Δεκεμβρίου η επαναλειτουργία του μετρό – Με σταθερό ρυθμό οι δοκιμές

Ποιο είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο ενόψει των γιορτών

Ποιο είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο ενόψει των γιορτών
Αρχείου - Eurokinissi
Με «σταθερό και ενθαρρυντικό ρυθμό» προχωρούν οι δοκιμές για την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και κάθε μέρα ολοκληρώνονται «σημαντικά βήματα, τόσο στα συστήματα, όσο και στους συρμούς, ώστε το νέο τμήμα να ενταχθεί ομαλά στο ενιαίο δίκτυο», όπως δηλώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκος Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας υπογραμμίζει πως «πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο υψηλής τεχνολογίας, που χρειάζεται λεπτομερείς ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι, όταν η νέα γραμμή παραδοθεί στο κοινό, θα λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία», ενώ συμπληρώνει πως «όλες οι δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη τις ώρες αυτές γίνονται, τόσο στα συστήματα του έργου της επέκτασης προς Καλαμαριά, όσο και στους υπάρχοντες και τους νέους συρμούς του δικτύου, καλύπτοντας τις συγκεκριμένες φάσεις των Επί Τόπου Δοκιμών (SAT), των Δοκιμών Ενοποίησης Συστημάτων (SIT), των Δοκιμών Επιδόσεων (SPT) και τελικά της Δοκιμαστικής Λειτουργίας (TR)».

Όσον αφορά τη βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που τέθηκε προσωρινά εκτός εμπορικής λειτουργίας από τις 10 Νοεμβρίου, ώστε να γίνουν οι κρίσιμες δοκιμές της σηματοδότησης και της ενοποίησης του συστήματος, θα επαναλειτουργήσει και πάλι από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους λόγω των Χριστουγέννων αλλά και να κινηθεί η εορταστική αγορά.

«Εργαζόμαστε καθημερινά παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο να παραδώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και τεχνολογικά προηγμένο δίκτυο Μετρό αντάξιο των προσδοκιών της πόλης», σημειώνει ο κ.Κουρέτας.

Σημειώνεται πως στους πρώτους έντεκα μήνες λειτουργίας του Μετρό καταγράφηκαν συνολικά 27.042.924 επικυρώσεις. Η επιβατική κίνηση στη Θεσσαλονίκη, με μικρές εποχικές διακυμάνσεις το καλοκαίρι, ακολούθησε σταθερή ανοδική πορεία και κορυφώθηκε τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τα 3,1 εκατ. επικυρώσεις.

Καλύτερη απ' ότι αναμενόταν η εικόνα στους δρόμους τις 3 εβδομάδες χωρίς Μετρό - «Δίνουμε μάχη για καλές συγκοινωνίες και φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε», λέει ο ΟΑΣΘ

Η εικόνα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης σε γενικές γραμμές εκτιμάται ως «καλή», για τις τρεις εβδομάδες που είναι «off» τα δρομολόγια του Μετρό, τόσο από τη Διεύθυνση Τροχαίας, όσο και από τη Δημοτική Αστυνομία του Δ. Θεσσαλονίκης. Εξαίρεση αποτελούν οι ημέρες όπου σημειώνονται βροχοπτώσεις, όπως η σημερινή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται αρκετές καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα.

Πηγές από τη Διεύθυνση Τροχαίας αναφέρουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ πως σε μία προσπάθεια να μην «μπλοκάρουν» τα αστικά λεωφορεία και να κινούνται ταχύτερα στις οδικές αρτηρίες, η τροχαία έχει αυξήσει τις δυνάμεις της σε Εγνατία, Τσιμισκή, Κ.Καραμανλή και άλλους κεντρικούς άξονες. Παράλληλα, με περιπολικά γίνονται τακτικοί έλεγχοι στους δρόμους για την αποτροπή του παρκαρίσματος.

«Πιστεύω πως λειτούργησε το κοινό επιχειρησιακό σχέδιο, της Διεύθυνσης Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας, με το ανάλογο προσωπικό που διαθέτουμε. Μέχρι στιγμής η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους κρατήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο», προσθέτει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του Δ.Θεσσαλονίκης, Κώστας Τσιαπακίδης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, στέκεται στο «βάρος» που κλήθηκε να σηκώσει αυτό το διάστημα ο Οργανισμός για την κάλυψη των αυξημένων αιτημάτων μετακίνησης και να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες.

«Κάθε μέρα δίνουμε μάχη για καλές συγκοινωνίες και φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Εχθρός του καλού όμως, είναι το καλύτερο. Η κατάσταση θα μπορούσε να είναι καλύτερη γι' αυτό και για μία ακόμα φορά απευθύνω έκκληση στους οδηγούς των Ι.Χ. να μην σταματούν μέσα στις λεωφορειολωρίδες και να μην σταθμεύουν σε σημεία που δεν επιτρέπεται, ώστε να μην δημιουργούν καθυστερήσεις στα λεωφορεία», σημειώνει ο κ.Ταγγίρης.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ δηλώνει πως ο Οργανισμός «ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα αυξημένα αιτήματα μετακίνησης που παρουσιάζονται, από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό» και στέκεται στην ημι-εξπρές λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία κινείται στον νοητό άξονα του μετρό με συχνότητα 7 λεπτών και θα λειτουργεί μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου που το υπόγειο μέσο σε σταθερή τροχιά θα παραμείνει κλειστό, απορροφώντας ικανό αριθμό επιβατών. Ενισχυμένες είναι, επίσης, και οι γραμμές 3, 31 και 39 για την κάλυψη των αναγκών.

«Η ενίσχυση των 3 γραμμών και η δρομολόγηση της Μ1 είναι κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στην αναστολή των αδειών των οδηγών και των σταθμαρχών μας από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την κοινή προσπάθεια στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού», καταλήγει στη δήλωσή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ.Ταγγίρης.

Νέο επιχειρησιακό σχέδιο ενόψει των γιορτών

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν δύο συσκέψεις της Δημοτικής Αστυνομίας, η μία με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ και η δεύτερη με τη Διεύθυνση Αστυνομίας, Τμήμα Παρεμπορίου και τη Διεύθυνση Τροχαίας, ώστε να καταστρωθεί το νέο επιχειρησιακό σχέδιο ενόψει των γιορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Όπως, διευκρινίζει ο κ. Τσιαπακίδης, η σύσκεψη με τον ΟΑΣΘ θα αφορά τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ώστε να βοηθηθεί περαιτέρω η κίνηση των λεωφορείων, κυρίως σε σημεία όπου οι οδηγοί διπλοπαρκάρουν εγκλωβίζοντας για ώρα τα αστικά.

Θα ακολουθήσει σύσκεψη με την ΕΛΑΣ και την Τροχαία για την αποτροπή του παράνομου εμπορίου κατά τη διάρκεια των γιορτών, αλλά και τα μέτρα που θα ληφθούν στους δρόμους παρά την επιστροφή των δρομολογίων του μετρό στην καθημερινότητα των επιβατών.

Η βαρύτητα θα δοθεί, κυρίως, στο πέταλο της Αριστοτέλους εκεί όπου θα συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου και οι επισκέπτες για να χαρούν τον εορταστικό διάκοσμο και τη χριστουγεννιάτικη αγορά, του Εμπορικού Συλλόγου, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της από τις 7 Δεκεμβρίου στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

